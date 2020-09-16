Прогноз погоды на зиму: синоптики озаботили россиян

Синоптики ещё совсем недавно обещали нам короткую и малоснежную зиму без морозов и всяческих климатических эксцессов, но на днях выдали новый прогноз, тем самым крайне озаботив россиян. Если вы решили убрать тёплую куртку и ботинки в шкаф, то доставайте обратно – зиму обещают тяжелой и сложной.

Метеорологи грозят Русской равнине снежными буранами, сильным ветром, кусачими морозами которые ещё и будут продолжительными, а зиму обещают очень долгой. В общем никакой мягкой зимы. Чего же нам ждать от неё и так ли всё страшно, как предрекают нам сейчас? Хочется верить, что нет, хотя такой долгосрочный прогноз обычно очень осторожный и не всегда сбывается.

Но пока нам обещают наступление климатической зимы по все стране уже с ноября и судя по тому, что уже сейчас совсем не жарко – это вполне себе вариант для будущего развития событий.

Погода зимой 2020/2021 в Москве и СПб. Предварительный прогноз синоптиков

Начнём наш разговор о погоде зимой с двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Зима 2020/2021 начнётся здесь рано: ориентировочно в ноябре уже ударят первые серьёзные морозы. Больше всего удивляет тот факт, что погода в Москве и СПб будет практическая одинаковая, что бывает крайне редко, особенно в зимний период.

Декабрь в обеих столицах начнётся с приличного минуса: до 10 градусов мороза днём, а по ночам минус 15-18. Первый снег выпадет рано, а Новый год жители Москвы и СПб будут встречать очень по-зимнему, чего не случалось уже много лет. Но, наверное, этому стоит всё-таки порадоваться.

Январь будет похолоднее: днем до минус 15-16, местами до минус 18, ночные температуры упадут за минус 20.

Февраль насыплет в регионы кучу снега, прогнозируются очень сильные ветры, снежные бураны, вьюги. Зато станет теплее, чем в январе, но из-за общей погодной обстановки ощутить этого не получится. Снег продолжит идти вплоть до самой весны.

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Сибири

Сибирь – это, наверное, единственный регион в нашей стране, где до сих пор синоптики говорят о глобальном потеплении. Синоптики озаботили местных жителей тем, что по-настоящему сибирских холодов здесь практически не будет. Более-менее по-зимнему станет лишь в конце декабря – Омск, Новосибирск покажут на градусниках до минус 18, а по ночам столбики опустятся до минус 25

Январь тоже не обещает каких-то заметных катаклизмов – малоснежно, маломорозно, хотя и пасмурно. Солнечных дней будет не сильно много.

В феврале, правда, метеорологи решили озаботить вьюгами и пообещали, что Сибирь засыплет полностью, хотя и говорят, что это крайне осторожный прогноз. Слишком уж он долгосрочный.

Ближе к концу последнего зимнего месяца воздух начнет прогреваться, выглянет солнце, а снег станет активно таять. Конец февраля будет по-весеннему тёплым.

Погода зимой 2020/2021 на Урале

На Урале синоптики обещают очень холодную зиму в пику очень жаркому лету. Запад региона подвергнется атаке холодных фронтов: морозы и большое количество осадков ждёт жителей этой части Урала. А вот на востоке, напротив, градусник покажет выше климатической нормы на 2-3 градуса, и морозы не будут особо сильными. В самые холодные дни столбики термометров днём упадут до минус 20. Осадков тоже здесь выпадет меньше меньшего.

Но, озабочены россияне тем, что до конца января по всей территории Урала будет стоять довольно мягкая для этих мест погода – не более плюс 15-18. Такая зима выбивается из общей колеи. В итоге самым морозным, неприятным и капризным пока что обещают тут февраль.

Прогноз погоды на зиму 2020/2021 в Крыму и Краснодарском крае

Предстоящей зимой в Краснодарском крае синоптики обещают снег, но не раньше, чем с середины декабря. Что, впрочем, неудивительно – всё-таки это юг нашей страны. Немного удивлены будут местные жители, проживающие на этой территории тем, что в начале зимы метеорологи прогнозируют сильны ливни и снег с дождём, что очень неприятно.

К бою курантов планируются небольшие морозы – до минус 5-7 и есть шанс, что любимый всеми праздник жители Кубани встретят со снегом и небольшими холодами. Хотя сами синоптики боятся так далеко загадывать и прогнозы дают крайне аккуратные.

Отдельно хочется порадовать любителей горных лыж – снег на турбазах покроет склоны уже в конце декабря, и кто захочет провести новогодние каникулы с пользой для здоровья, могут смело приезжать.

В Крыму зима будет довольно мягкой по температурному фону, но метеорологи пугают штормами, ледяными дождями, резкими похолоданиями.

Декабрь будет станет отличаться по погоде от того же Краснодарского края и окрестностей. Единственно что не обещают такое количество осадков, хотя вот шторма и сильный ветер уже есть в листе ожиданий.

Похолодание небольшое придет на полуостров не раньше, чем в конце первого месяца календарной зимы. Столбики термометров опустятся до отметки в минус 3-5. Ближе к новогодним праздникам возможно похолодание и даже снег.

Январь в Крыму будет климатически тихим, можно сказать – уютным. Погода порадует небольшим морозцем, солнечными днями. А вот в феврале уже отчётливо запахнет весной, тепло придёт довольно резко уже в первой декаде месяца никаких морозов или климатических качелей больше не ожидается.

Какой точно будет погода на зиму 2020/2021 – точно сказать пока не может никто. Все прогнозы метеорологов довольно-таки осторожны и аккуратны. Верить им или нет – каждый решает сам, но точно можно сказать одно: какая будет эта зима, мы узнаем только после того как её проживем. Хочется надеяться, что погодных катаклизмов не будет, нас станет радовать красивый снег, небольшой морозец, а вьюги не будут засыпать города.