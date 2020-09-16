Работодатели не спешат возвращать сотрудников в офисы

Как показывает исследование компании HeadHunter, работодатели не стали в обязательном порядке возвращать сотрудников в офисы после снятии ограничений из-за пандемии коронавируса, - многие продолжают работать удаленно, поскольку это устраивает обе стороны. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Уточняется, что к обычному режиму вернулись только 35% сотрудников.

В каждой 10 российской компании сообщили, что еще даже не начинали возвращаться к офисному режиму, но планируют начать работу в этом направлении в ближайшее время. 7% работодателей и вовсе отложили офисный формат работы на неопределенный срок. 26% компаний, которые вернулись в офисы, сообщают, что в обычном режиме работают лишь до четверти сотрудников. Опрос проводился среди 100 компаний с 8 по 15 сентября 2020 года.

В свою очередь, Роструд провел исследование, согласно которому каждый десятый россиянин хотел бы работать из дома. Среди главных минусов работы из дома сотрудники назвали присутствие членов семьи, сложности с организацией рабочего процесса и плохую коммуникацию с коллегами.