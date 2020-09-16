Российскую вакцину от коронавируса испытают на индийцах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский фармакологический гигант Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (Dr. Reddy’s), который является крупным игроком мирового рынка, заключили соглашение о проведении клинических исследований и поставке вакцины «Спутник V» от коронавируса в Индию.

По словам сопредседателя совета директоров и управляющего директора Dr. Reddy’s Г.В. Прасада (его слова РФПИ приводит в своем пресс-релизе), проведение третьего этапа клинических испытаний в Индии – требование регулятора страны. И после его завершения и регистрации вакцины в Индии туда будет поставлено 100 млн доз российской вакцины. Это может произойти уже к концу текущего года.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, отметив, что Индия - одна из наиболее пострадавших от COVID-19 стран, заявил, что «наша платформа на основе двух аденовирусных векторов человека предоставит Индии безопасный и научно подтвержденный инструмент для борьбы с коронавирусом».

На 16 сентября коронавирус в Индии обнаружили в общей сложности у более, чем 5 миллионов человек, умерли с начала пандемии более 80 тысяч заболевших. Только за прошедший день, по данным Института Хопкинса, выявлено почти 174 тысячи новых заражений - это рекордно высокий уровень, скончались 2 344 человека. Индия занимает вторую строчку «вирусного» рейтинга вслед за США.

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. работает не только в Индии, но и на рынках по всему миру, включая Россию, Европу, США и другие регионы. Компания – вторая в своей стране по объёмам продаж лекарственных средств. Выпускает дженерики, собственные патентованные препараты, производит фармацевтические субстанции и оказывает специализированные фармацевтические услуги.

Индийская компания понесла значительные потери из-за падения спроса в период пандемии и на внутреннем рынке – за первый квартал по сравнению с прошлым годом выручка снизилась на 10%, и на российском – на 17%, сообщила Dr. Reddy’s в презентации по итогам первого квартала.

Российская вакцина «Спутник V», созданная в институте им Н.Ф.Гамалеи на основе аденовирусного вектора, 11 августа была зарегистрирована Министерством здравоохранения России и стала первой вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке, получившей регистрацию. Вакцинация двухвекторная: после первой вакцинации вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образовываются клетки памяти. Производиться вакцина будет как в самом институте-разработчике, так и на входящем в АФК «Система» фармацевтическом предприятии «Биннофарм».

Ранее на онлайн-брифинге глава РФПИ прогнозировал, что поставки «Спутника V» за рубеж могут начаться уже в ноябре. «Самый сложный вопрос - удовлетворить огромный спрос. Поэтому мы прорабатываем с разными странами возможность масштабировать производство, передав им нашу технологию. До конца года, как мы ожидаем, можно будет произвести 200 млн доз российской вакцины за рубежом. В следующем - планируем выйти на 500 млн доз», - сказал тогда Кирилл Дмитриев. Он сообщил о подписании соглашения с Мексикой на поставку 32 миллионов доз и о готовности Бразилии развернуть производство российской вакцины на своих предприятиях – там может быть изготовлено более 500 миллионов доз «Спутника V».

Всего в разных странах сейчас ведется разработка порядка 165 различных вакцин против коронавируса.