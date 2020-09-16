В России за сутки выявлено 5,6 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5 670 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, передает оперштаб. В общей сложности в стране за все время выявлено 1 079 519 случаев, прирост за истекшие 24 часа составил +0,5%. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии достиг 18 917 человек, за минувшие сутки зарегистрированы 132 летальных исхода. В общей сложности выздоровело 890 114 пациентов, из которых 5 809 были выписаны из российских больниц за последние сутки.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 750 новых диагнозов, умерло 10 человек, выписаны из больниц 1 223 по выздоровлению. На втором месте по заболевшим находится Санкт-Петербург (+207), на третьем - Московская область (+173). В пятерке Ростовская область (+167) и Нижегородская область (+165). В десятке регионов с наиболее высокой заболеваемостью коронавирусом Ставропольский край (+137), Ульяновская и Свердловская области, где выявлено по 127 новых случаев. Замыкает десятку Кемеровская область (+126). Далее расположилась Самарская область (+121), Воронежская область (+116) и Саратовская область (+111). 104 - в Волгоградской области, 102 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.