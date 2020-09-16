СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву национальной безопасности

Следственный комитет Белоруссии предъявил оппозиционному политику, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК Белоруссии, Колесникова обвиняется по части 3 статьи 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет») УК Республики.

Согласно местному законодательству по этой статье Колесниковой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

При этом в ведомстве уточнили, что в настоящее время задержанная продолжает оставаться под стражей. Расследование в отношении неё продолжается.