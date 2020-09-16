Трамп рассказал, когда в США появится вакцина от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что до получения вакцины от коронавируса в США остались «недели».

«Нам остались недели до нее. Может быть, три-четыре недели», - пообещал глава государства в ходе выступления перед избирателями на телеканале ABC. Он добавил, что в Соединенных Штатах «прекрасные компании, и они очень, очень близки к цели».

Вчера стало известно, что в США приостановлены испытания вакцины от коронавируса, разработку которой ведет Оксфордский университет совместно с компанией AstraZeneca. Причиной паузы стали возможные побочные реакции у одной из пациенток. В этой связи, тестирование было остановлено, до выяснения всех данных о побочных эффектах.

США по-прежнему остаются на первом месте мирового антирейтинга по числу выявленных инфицированных коронавирусом, в стране уже более 6,6 миллиона заболевших. Число летальных исходов за все время пандемии составило 195 тысяч пациентов, 2,49 миллиона — выздоровели.