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Ученые опровергли устоявшееся представление о Вселенной

Москва, 16.09.2020

Столкновения нейтронных звезд не могли привести к изобилию тяжелых элементов во Вселенной, выяснили ученые университета Монаша в Австралии. До сих пор этот процесс считался основным в объяснении возникновения таких металлов, как золото, серебро, торий и уран. Новую теорию публикует издание Science Alert. Исследователи выяснили, что для возникновения элементов тяжелее железа, требуется r-процесс, который ученые еще называют быстрым процессом захвата нейтронов. Подобные процессы возникают в ходе вспышек сверхновых, когда параллельно при ядерной реакции, атомные ядра, не успевая распадаться, начинают захватывать нейтроны.

Ученые утверждают, что запустить r-процесс способно именно столкновение нейронных звезд. Однако для имеющейся картины распределения тяжелых элементов во Вселенной необходимо, чтобы нейтронные звезды сталкивались с определенной минимальной частотой.

На этом выводе ученые смогли построить модель эволюции химических элементов во Вселенной. В ходе эксперимента стало понятно, что столкновения нейтронных звезд не являются главным объяснением наличия тяжелых элементов ни в ранней Вселенной, ни в наши дни. Ученые уверены, что источником атомов могли стать магнитовращающие сверхновые звезды, которые возникли при коллапсе ядра массивной быстро вращающейся звезды. Тело обладает очень сильным магнитным полем, поэтому вполне могли запустить быстрый захват нейтронов. По заявлению ученых, такие звезды составляют небольшой процент среди светил, обладающих 25-50 массами Солнца.

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