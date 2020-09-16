Ученые предположили, сколько сохраняется иммунитет к COVID-19

Как показывают многолетние наблюдения за сезонными коронавирусами человека, иммунитет у переболевших данной инфекцией, как правило сохраняется от полугода до года. Ученые считают, что непродолжительный иммунитет является общей чертой для всех коронавирусов, в том числе SARS-CoV-2. Результаты научных исследований публикует журнал Nature Medicine.

В настоящее время ученые не могут прийти к единому мнению относительно формирования устойчивого иммунитета после заражения коронавирусом нового типа, поскольку инфекция появилась относительно недавно. В этой связи можно только строить предположения и проводить аналогии с другими коронавирусами человека.

Издание сообщает, что за реакцией иммунной системы взрослых людей на четыре типа сезонных коронавирусов, которые вызывают инфекции HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 и HCoV-HKU1, наблюдают более 35 лет ученые из Амстердамского университета. Они сообщают, что чаще всего инфекции протекают бессимптомно, что выяснилось при помощи анализа 513 образцов, которые собирались регулярно, начиная с 1980-х годов, у десяти жителей Амстердама. О новом заболевании коронавирусом испытуемого говорило резкое увеличение антител к данному вирусу. Уточняется, что в общей сложности добровольцы переболели коронавирусом за время наблюдения от 3 до 17 раз, повторное заражение каждой инфекцией насчитывало от 6 до 105 случаев. Реинфекции чаще всего выявляли через 12 месяцев после первоначального заражения, а у некоторых — через шесть-девять месяцев.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 5 670 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. В общей сложности в стране за все время выявлено 1 079 519 случаев, прирост за истекшие 24 часа составил +0,5%. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии достиг 18 917 человек, за минувшие сутки зарегистрированы 132 летальных исхода. В общей сложности выздоровело 890 114 пациентов, из которых 5 809 были выписаны из российских больниц за последние сутки.