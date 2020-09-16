В ДНР ответили Зеленскому на высказывание «об уровне жизни»

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова об уровне жизни граждан ДНР и ЛНР. По его мнению, мифами о Донбассе украинский президент пытается отвлечь внимание от ситуации внутри страны

Ранее Зеленский предрек внутренние беспорядки внутри ДНР и ЛНР из-за того, что, по его мнению, граждане этих республик живут хуже, чем на Украине. Также украинский глава заявил, что на территориях Донбасса сложилась катастрофическая ситуация с распространением коронавируса.

«Владимир Зеленский в очередной раз пытается за счет лжи и манипуляций предстать в выгодном свете перед западными партнерами и украинцами», - прокомментировал Онопко. Он уверен, что подобные высказывания не помогут Зеленскому поднять рейтинг, который заметно снизился.

Парламентарий считает, что президент Украины пытается «отвлечь собственных граждан мифами о Донбассе, растратив при этом Фонд по борьбе с коронавирусом». Он сообщил, что ситуация на самом деле «диаметрально противоположная», а распространение коронавируса в республиках находится под полным контролем.

Онопко также напомнил, что Донбасс продолжает осваивать новые рынки сбыта, несмотря на блокаду, восстанавливать дома и инфраструктуру, развивать экономику и сельское хозяйство. На Украине «практически во всех сферах ситуация близка к катастрофической, что сложно скрыть даже каналам пропаганды», добавил он. Подобные слова не что иное, как «беспомощное оправдание политика», резюмировал депутат.