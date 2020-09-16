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В ДНР ответили Зеленскому на высказывание «об уровне жизни»

Москва, 16.09.2020

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова об уровне жизни граждан ДНР и ЛНР. По его мнению, мифами о Донбассе украинский президент пытается отвлечь внимание от ситуации внутри страны

Ранее Зеленский предрек внутренние беспорядки внутри ДНР и ЛНР из-за того, что, по его мнению, граждане этих республик живут хуже, чем на Украине. Также украинский глава заявил, что на территориях Донбасса сложилась катастрофическая ситуация с распространением коронавируса.

«Владимир Зеленский в очередной раз пытается за счет лжи и манипуляций предстать в выгодном свете перед западными партнерами и украинцами», - прокомментировал Онопко. Он уверен, что подобные высказывания не помогут Зеленскому поднять рейтинг, который заметно снизился.

Парламентарий считает, что президент Украины пытается «отвлечь собственных граждан мифами о Донбассе, растратив при этом Фонд по борьбе с коронавирусом». Он сообщил, что ситуация на самом деле «диаметрально противоположная», а распространение коронавируса в республиках находится под полным контролем.

Онопко также напомнил, что Донбасс продолжает осваивать новые рынки сбыта, несмотря на блокаду, восстанавливать дома и инфраструктуру, развивать экономику и сельское хозяйство. На Украине «практически во всех сферах ситуация близка к катастрофической, что сложно скрыть даже каналам пропаганды», добавил он. Подобные слова не что иное, как «беспомощное оправдание политика», резюмировал депутат.

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