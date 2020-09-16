В Минэкономразвития рассказали о повышении зарплат и доходов россиян

Максим Решетников – глава Минэкономразвития РФ представляя в ходе заседания Кабмина новый макроэкономический прогноз – заявил, что падение реальных доходов граждан России в этом году будет полностью компенсировано ростом в следующем.

По его словам, заработные платы вырастут по итогам уже 2020 года и продолжат расти далее. При этом он пояснил, что в текущем году ожидается рост зарплат на 1,5% вместо спада на 3,6%, который прогнозировался ранее.

«Почти на 1,2 трлн руб. повышена оценка фонда зарплат работников организаций, – цитирует чиновника «Россия 24». – Здесь повлияли итоги второго квартала – как результат комплекса мер по поддержке занятости».

Также Решетников рассказал, что российская экономика восстанавливается, растут доходы компаний, восстанавливается рост зарплат и доходов населения.

«Уже в 2021 году реальные располагаемые доходы полностью отыграют всего потери 2020 года – прогнозируется рост в 3%, а далее – на уровне 2% ежегодно», – пообещал министр.