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В России растут цены на подержанные автомобили

Москва, 16.09.2020

Сразу за ростом цен на новые автомобили в России стали дорожать и машины с пробегом. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на автомобильных экспертов, из-за этого покупатели, которые планировали приобрести авто одного класса, пытаясь уложиться в бюджет, теперь будут вынуждены рассматривать машины попроще.

При этом отмечается, что если в сегменте новых авто, где в августе продажи из-за дефицита упали более чем на на 0,5%, на вторичном рынке эксперты фиксируют рост. Так, всё в том же августе было продано 554,6 тыс. подержанных автомобилей. Рост к прошлому году составил 10,5%. 

Согласно данным сети автосалонов по продаже автомобилей с пробегом Fresh Auto, наиболее востребованными на вторичном рынке машин стали модели Lada (23% от общих продаж). Далее следуют Toyota (14%) и Nissan (15%). Однако самый максимальный рост продаж зафиксирован в бренде Kia (25%).

Отмечается, что наши соотечественники  всё чаще меняют свои дорогие машины на боле доступные модели. Например, этом может быть более «молодая» машина с пробегом того же класса.

При этом автоэксперты не советуют россиянам откладывать запланированную покупку машины на потом, так цены сейчас растут не только на новые автомобили, но и на подержанные. В частности, автомобиль в возрасте от 3 до 5 лет за первое полугодие этого года подорожали. Цены на них стартуют с 1,1 млн. руб.  и 973 тыс. руб. соответственно.

Между тем, глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что на рынке автомобилей с пробегом уже все хорошие варианты давно раскуплены.

«Увы, но остался только один хлам», – резюмировал он.

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