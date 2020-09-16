Врач-гастроэнтеролог назвала самую вредную одежду для здоровья человека

Российский врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала одежду, которая может обострить болезни желудочного-кишечного тракта, а также вызвать у человека появление новых недугов ЖКТ.

Так, сильно обтягивающая одежда и джинсы с высокой талией способны усиливать боль при гастрите. Как пояснила специалист, гастрит – это область талии, сюда же давят и джинсы.

«Если человек присаживается, то начинает расти внутрибрюшное давление и, конечно же, давление на желудок, – рассказала врач в интервью радио Sputnik. – Поэтому ни в коем случае нельзя носить высокие джинсы при рефлюксной болезни, так как при давлении может возникнуть сильнейшая изжога».

Кроме того, по словам Диановой, тугой пояс или обтягивающая ведь также могут доставить сильный дискомфорт человеку с болезнями ЖКТ.

«Например, пояса очень вредны, если есть эрозии, язвы, рефлюксы. Помимо этого, не дают пространства для движения живота корсеты, платья-футляры. Очень сильно влияют на работу желудка обтягивающие блузки. Мужчинам я бы не рекомендовали носить одежда slim-size», – подчеркнула гастроэнтеролог.

Специалист рассказала, что в целом болезни желудочно-кишечного тракта негативно влияют на внешний вид человека. Как отметила она, люди с недугами ЖКТ при обострении своих заболеваний, обычно носят балахоны.

«Эта одежда типа oversize. При этом, если человек испытывает дискомфорт в желудке, то он подавлен, раздражён. И вообще очень отличается внешним видом от других. В частности, он старается не наряжаться, носить только свободную, легкую и ни в коем случае не сдавливающую одежду», – резюмировала Дианова.

Наша справка

Заболевания ЖКТ являются одними из наиболее часто встречающейся недугов в мире. Согласно прогнозам специалистов ВОЗ, уже к середине этого века болезни, связанные с органами пищеварения, выйдут на первое место среди всех болезней. Это, прежде всего, обусловлено образом жизни современного человека. Речь идёт о постоянных стрессах, неправильном питании, малоподвижном образе жизни, нарушении режима труда и отдыха, а также вредных привычках. Кроме того, болезни ЖКТ вызывает плохая экология, увеличение в рационе доли некачественных и генно-модифицированных продуктов питания.