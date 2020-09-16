В Токио о рассказали о судьбе мирного договора после прихода нового премьера

После смены премьер-министра Японии официальный Токио настроен на развитие отношений с Москвой во всех жизненно важных для двух стран областях, в том числе по заключению мирного договора. Об этом рассказали агентству РИА «Новости» в МИД Японии.

Напомним, новым премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, который сменил накануне ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

В министерстве, в частности, отметили, что пока воздержатся от ранних прогнозов, но, исходя из национальных интересов Японии, Токио намерен развивать все сферы отношений двух стран. Особое внимание будет к вопросам культуры, экономического взаимодействия и мирному договору, добавили в японском МИД.

Мирный договор является камнем преткновения в отношениях Токио и Москвы. Япония претендует на острова Большой Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи на основании декларации подписанной в 1956 году. В документе СССР давал свое согласие на рассмотрение возможности передачи Японии двух островов взамен на заключение мирного договора.