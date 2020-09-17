Акции дня: «Интер РАО» растет на слухах об M&A

Котировки энергетической компании «Интер РАО» подскочили вверх на фоне новостей о возможном поглощении других игроков рынка. За торговую сессию бумаги подорожали на +5,7% до 5,9010 рублей за акцию.

Как сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, «Интер РАО» рассматривает компании «Юнипро» и «Энел Россия» в качестве объектов для покупки. Холдингу интересна покупка только одной из компаний, в приоритете активы «Юнипро». На эти цели может быть направлено около 500 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,11% до 2971,74 пунктов. Индекс РТС просел на -0,69% до 1243,29 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:45 мск составила 43,35 долларов за баррель (+2,68%). Российская валюта слабела – 75,28 рублей за доллар.