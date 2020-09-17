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Байден повысит налоги на богатых и корпорации

Москва, 17.09.2020

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден упрекнул хозяина Белого Дома Дональда Трампа в потакании интересам крупного бизнеса. «100 самых богатых американцев заработали более 300 миллиардов долларов во время кризиса COVID-19. Сейчас, в разгар пандемии и экономического кризиса, Дональд Трамп хочет предоставить им налоговые льготы в размере 29 миллиардов долларов. Не позвольте этому произойти!», – написал Байден в своем твиттере.

При этом Байден дал понять, что собирается поднять налоги на богатых американце и корпорации. «Если вы зарабатываете менее 400 000 долларов (в год – Эксперт), вы не будете платить ни на цент больше налогов, когда я буду президентом. Сверхбогатые и крупные корпорации, наконец, заплатят свою справедливую часть – и мы инвестируем эти деньги в семьи рабочих. Мы будем вознаграждать работу, а не богатство», ­– заявил Байден.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. За пост главы государства борются действующий президент США Дональд Трамп и экс-вице президент Джо Байден.

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