Белоруссия закрывает границу c Литвой и Польшей и готовится к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна закрывает границу с Литвой и Польшей. «Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден, в последние дни, вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны», — заявил Лукашенко на женском форуме «За Беларусь».

Кроме того, белорусский президент обвинил Польшу, Литву и Украину в попытке развязать войну с Белоруссией. «Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне!» – сказал Лукашенко.

Ранее Литва, Латвия и Эстония ввели персональные санкции против Лукашенко и трех десятков лиц из его ближайшего окружения. Парламент Литвы принял пошел еще дальше и принял резолюцию, в которой кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская признается избранным президентом Белоруссии.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас допустил введение персональных санкций ЕС против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если тот «не вступит в диалог со всеми национальными силами и продолжит репрессии».

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.