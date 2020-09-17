Чубайсовская приватизация завершена

Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства доложил премьеру о проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Одним из важнейших пунктов выполнения бюджета на озвученный период он назвал меры антикризисной программы, направленные на поддержку наиболее уязвимых граждан, пострадавших отраслей, укрепление системы здравоохранения. Однако он отметил, что за счет приватизации на эти цели деньги изыскиваться не будут.

Власти будут увеличивать объём заимствований в следующем году сверх обычных параметров и ориентиров на 875 млрд рублей — в целях компенсации выпадающих нефтегазовых доходов и ненефтегазовых доходов, сообщил Силуанов. При этом, обратил он внимание, в 2021 году увеличиваются расходы на финансирование нацпроектов и мер, обозначенных в послании, по сравнению с мерами, предусмотренными в текущем году, примерно на 15%. А в 2023 году почти на 40% по сравнению с уровнем 2020 года эти расходы будут увеличены.

Тем не менее, отметил он, крупные приватизационные сделки, помимо продажи пакета «Совкомфлота», властями РФ в ближайшую трехлетку пока не планируются, сообщил он журналистам после заседания. «По приватизации планы как были, так и есть — 3,6 млрд рублей доходов от приватизации. В основном это небольшие доли, небольшие приватизационные сделки», — отметил министр, пояснив, что речь идет о 95 пакетов акций/долей.

«Большой активности на этом фронте я бы не ожидал», — говорит управляющий партнёр Mindrock Capital Григорий Трубкин. Для того чтобы процесс пошёл более активно, необходимо снижение или как минимум стабилизация политических и валютных рисков в РФ. Сейчас мы наблюдаем больший спрос на зарубежные активы, чем на российские. В нестабильной экономической ситуации в мире инвесторы особенно осторожны, обращает внимание эксперт.

Но в целом приватизация в России далеко не завершена, констатирует главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. И то, что крупных сделок в ближайшие три года не планируется, не означает, говорит эксперт, что их не будет в дальнейшем. Есть ещё немало активов, которые целесообразно перевести в частную собственность. Это касается не только производственных предприятий. Например, огромная масса госсобственности сосредоточена в банковском секторе, в том числе и из-за выкупа государством или госбанками акций санируемых проблемных банков. В результате в банковской сфере более двух третей активов находится в госсобственности, что крайне негативно для конкуренции и в целом развития сектора. ЦБ изначально предполагал, что после финансового оздоровления банки вновь будут выставлены на продажу. Процесс этот затягивается, но в последующие годы он вероятен.

Но основные приватизационные действия, безусловно, прошли на стадии масштабного разгосударствления с начала 90-х годов. При всех противоречиях и эксцессах, значение их для экономики трудно переоценить. Речь идёт не только и не столько об источниках пополнения бюджета, хотя это крайне важно, особенно в условиях его дефицитности.

Но процесс гораздо шире по значению, уверен Марк Гойхман. Это важный элемент для преодоления доминирования госсобственности и уменьшения монополизма, развития конкуренции. Приход в капитал госкомпаний средств частных инвесторов способен стимулировать их более интенсивное развитие, нацеленность на конечного потребителя, что развивает рынки. Эффективность работы частных компаний, как правило, выше. Кроме того, приватизация — источник поступления внебюджетных ресурсов для значимых инвестпроектов эмитентов, интенсификации вовлечения и акционерного финансирования и долгосрочных частных заимствований.

Помимо этого, добавляет аналитик, выход на открытый рынок новых пакетов акций повышает капитализацию и диверсификацию российского фондового и в целом финансового рынка, развитие биржевых и внебиржевых торговых операций. Это в целом привлекает в данную сферу массу больших и мелких участников-инвесторов, включая физических лиц. Создаётся и развивается рынок капитала, как необходимый элемент экономики.

Говоря о приватизации государственно имущества (госдолей) в настоящее непростое время, следует отметить, что она скорее приостановлена, нежели завершена, соглашается директор казначейства РГС Банка Владимир Волков. Поскольку перспективы восстановления экономики, по прогнозам ЦБ РФ, могут занять три года, и это при неясности восстановления уровня платежеспособного спроса.

С точки зрения либерализации экономики, указывает аналитик, повышения ее эффективности, а также инвестиционной привлекательности, уровень градуса госкапитализма безусловно должен снижаться. Пример плановой экономики СССР хоть и старый, но максимально наглядный и яркий.

Рыночная эффективность и конкурентоспособность предприятия при наличии доли государства в нем существенно повышает поступления в бюджет в виде распределенной прибыли. Однако, предупреждает Волков, тут необходимо понимать и осознавать оптимально максимальный размер участия госкапитала в частном секторе, чтобы он не давил на предпринимательскую активность своим аппаратно-бюрократическим грузом, делая менее чувствительным к меняющейся конъюнктуре.

Приватизация 90-х, это приватизация по Чубайсу, и она завершена. Это важная точка, ее нельзя не заметить и нужно отметить. Даже если это только точка с запятой.