Диетолог рассказал, как выбрать качественные пельмени

Как рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина, из-за простоты приготовления пельмени пользуются среди россиян огромной популярностью, однако, не всегда в упаковке можно найти по-настоящему качественный продукт.

Выбор пельменей в российских супермаркетах огромен, и первое на, что следует обращать внимание потребителю, это внешний вид упаковки. Пачка не должна быть с повреждениями, а пельмени внутри нее не должны представлять собой слипшуюся массу.

Главный компонент правильных пельменей – это мясо, но зачастую производители заменяют его или кладут гораздо меньше, чем следует, рассказал Соломатина.

«Главное, чтобы в пельменях было мясо. Дело не в том, какое именно, а в том, чтобы оно было в принципе», - сообщила диетолог. Она пояснила, что в некачественном продукте вместо мяса могут добавлять отходы мясного производства, даже кости перемалываются в однородный фарш, предупредила медик. Она добавила, что такие пельмени дешевы по цене, но вредны для организма.

Соломатина рекомендует выбирать продукт известных производителей с хорошей репутацией, а также внимательно изучать состав продукта, в котором должно быть только мясо и тесто, сам состав должен быть максимально натуральным.

Диетолог напомнила, что назвать пельмени очень полезной едой нельзя, но они являются «палочкой-выручалочкой» для многих семей.