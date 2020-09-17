Эксперты назвали самые популярные направления для непляжного отдыха осенью

Эксперты сервиса путешествий Туту.ру назвали рейтинг самых востребованных российскими путешественниками направлений на эту осень.

Возглавляет рейтинг Краснодар, который помимо того, что и сам заслуживает внимания, также является своеобразным транзитным пунктом, где путешественники останавливаются по пути в Адыгею и на побережье Чёрного моря, передаёт РИА Новости.

На втором месте Калининград. Те, кто приезжает в этот самый западный областной центр России кроме экскурсий по городу, направляются в прибрежные Светлогорск и Зеленоградск, на Куршскую косу, а также в польский город Гданьск.

На почётном третьем месте расположились Минводы (Ставропольский край). В этом курортном городе отдыхающие занимаются активным отдыхом и восстанавливают своё здоровье в многочисленных санаториях. Кроме того, они посещают с экскурсиями соседние Пятигорск и Кисловодск.

В ТОП-10 самых популярных направлений для непляжного отдыха этой осенью также вошли Петербург, Ростов-на-дону, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Самара.