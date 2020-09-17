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ЕП не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Москва, 17.09.2020

Депутаты Европейского парламента (ЕП) большинством голосов приняли резолюцию, в которой не признали итоги выборов президента Белоруссии. При этом в документе отмечается, что ЕП не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства, передаёт РИА Новости.

«Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии, которые проходили 9 августа 2020», – говорится в резолюции.

Как подчёркивают евродепутаты, учитывая, что выборы прошли «с вопиющими нарушениями всех международно-признанных норм», они не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

В резолюции также отмечается, что ЕП «поддерживает ограничительные меры ЕС против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии, включая Александра Лукашенко.

«Мы призываем Совет безотлагательно, в координации с международными партнёрами ввести широкие и эффективные санкции против всех белорусских исполнителей фальсификации выборов, насилия и репрессий. Также призываем институты ЕС и правительства стран объединения изучить возможность расширения санкционного списка с целью включения в него граждан РФ, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Белоруссии».

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Евросоюзу усилить санкционное давление на российские власти и пересмотреть отношения с Москвой в связи с предполагаемым отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Основной призыв депутатов обращён к главам внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, которые соберутся 21 сентября на заседание Совета. Глав МИД призывают «разработать список сильных ограничительных мер в отношении РФ и усилить санкции против Москвы».

При этом в резолюции ЕП Навальный назван «ведущим российским оппозиционным политиком, юристом, блогером и активистом по борьбе с коррупцией».

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