Глава Еврокомиссии призвала ЕС сближаться с США, а не с Россией

Президент (председатель) Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дей Ляйен выступила в Брюсселе со своим первым посланием к европейцам. Странное дело: Британия больше не в Евросоюзе, но основную часть своей речи, продолжавшейся 79 минут и состоявшей из восьми с небольшим тысяч слов, она произнесла тем не менее на английском языке (81%), разбавив его слегка родным немецким (12%) и французским (7%). Особенно заметно засилье английского языка в хронологическом исчислении: на языке Шекспира президент ЕК говорила 63 минуты, на немецком – 9,5; а на французском менее 4 минут. Последние слова: «Да здравствует Европа!» были произнесены на всех трех языках.

Естественно, львиную долю своего выступления перед евродепутатами г-жа фон дер Ляйен посвятила Европе и общеевропейским делам. Она в частности призвала объединенную Европу перейти от вялой к энергичной политике, чтобы лучше бороться с большими кризисами типа коронавирусной пандемии, бушующей сейчас на европейском континенте. Президент ЕК попыталась успокоить европейцев, заявив, что несмотря на повторные вспышки пандемии на всем континенте, Брюссель контролирует ситуацию и не допустит повторения мартовских событий.

Кроме борьбы с коронавирусной инфекцией, президент Еврокомиссии заявила о намерении воспользоваться ситуацией и попытаться «построить такой мир, в каком мы бы хотели жить». Для этого она намерена усилить борьбу с изменениями климата, провести в Европе цифровизацию, продолжать бороться с расизмом и дискриминацией и расширять полномочия европейских институтов, отвечающих за здравоохранение.

Цели более эффективной борьбы с кризисами, по ее мнению, будет служить и отказ национальных европейских лидеров от привычного, но трудновыполнимого при таком количестве государств, входящих в ЕС, консенсуса при принятии решения по международной политике. Для начала это можно сделать хотя бы в вопросах, как соблюдение прав человека и санкции. Кроме этого, г-жа фон дер Ляйен призвала лидеров европейских государств к большей ответственности и даже назвала вопрос, с чего вполне можно было бы начать проявлять эту самую повышенную ответственность – достичь компромисса по миграционной политике Евросоюза.

Кстати, Урсула фон дер Ляйен анонсировала предстоящую замену Дублинского соглашения новыми общеевропейскими правилами по миграции.

Говорила президент ЕК и о вопросах внешней политики Союза. Она, например, настоятельно попросила Лондон не нарушать Соглашение по брекситу и призвала Китай не нарушать права уйгуров и смягчить политику по отношению к Гонконгу и гонконгцам. Что касается Америки, то ей Европа предлагает возобновить трансатлантическое партнерство независимо от результатов президентских выборов в ноябре.

Как нетрудно догадаться, больше всего в первом выступлении г-жи фон дер Ляйен перед европейцами досталось России, которую сейчас в Старом Свете вновь не без успеха превратили в нечто, схожее с рейгановской «империей зла». Конечно, Москву критиковали и "за агрессивную политику" по отношению к соседям и, в первую очередь, сейчас Белоруссию, и за якобы имеющее место нарушения прав человека, и за предполагаемое отравление Алексея Навального, и за многое другое.

Не прошла Урсула фон дер Ляйен мимо еще одной ставшей общеевропейской благодаря «младоевропейцам» и Вашингтону проблемы – проблемы газопровода «Северный поток 2», расколовшей континент в целом и Германию в частности на два лагеря: сторонников и противников проекта. Что касается президента ЕК, то она не скрывает своего негативного отношения к проекту прокладки трубы по дну Балтийского моря, по которой в Германию из Европы должен пойти газ. К примеру, она уверена, что окончание строительства газопровода вовсе не улучшит отношения с президентом России Путиным.

«Для тех, кто выступает за более тесные связи с Россией, скажу, что отравление Алексея Навального продвинутым химическим веществом не первое и не единственное,- подчеркнула г-жа фон дер Ляйен.- Метод действий не меняется, и никакой трубопровод ничего в этом не изменит».

При этом прездент ЕК призвала к возобновлению сотрудничества с США, заявив, что Брюссель «готов выстроить новую трансатлантическую повестку дня», отметив торговлю, технологии и налогообложение как области улучшения двусторонних отношений.