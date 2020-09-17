Европарламент потребовал ужесточить санкции против России из-за дела Навального

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к Евросоюзу усилить санкционное давление на российские власти и пересмотреть отношения с Москвой в связи с предполагаемым отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

ЕП осуждает предполагаемую попытку убийства Навального, утверждая, что против него было применено запрещенное химическое оружие. Кроме того, депутаты ЕП «призывают власти РФ сотрудничать с ОЗХО для обеспечения объективного международного расследования и привлечения к ответственности виновных», а также незамедлительно предоставить ОЗХО всю информацию о своей программе «Новичок», передаёт агентство «Интерфакс».

При этом в резолюции ЕП Навальный назван «ведущим российским оппозиционным политиком, юристом, блогером и активистом по борьбе с коррупцией».

Основной призыв депутатов обращён к главам внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, которые соберутся 21 сентября на заседание Совета. Глав МИД призывают «разработать список сильных ограничительных мер в отношении РФ и усилить санкции против Москвы».

ЕП призвал лидеров Евросоюза «внедрить такие механизмы санкций, которые позволили бы отыскивать и замораживать все европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами ФБК Алексея Навального».

Европарламент также подтвердил свою позицию в отношении завершения строительства российского газопровода «Северный поток – 2», предлагая его остановить. Кроме того, евродепутаты призвали ЕК в целом пересмотреть политику Евросоюза в отношении нашей страны.

Следует отметить, что резолюции Европарламента носят только рекомендательный характер. При этом даже институты Евросоюза не обязаны исполнять предписанные в них требования.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо в туалетной комнате самолёта, в котором он 20 августа возвращался из Томска в Москву. В состоянии комы он был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа его доставили из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг этой ситуации. При этом Германия отказывается предоставлять России материалы по Навальному, ссылаясь на государственную тайну.

В свою очередь, российская сторона утверждает, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

Сейчас состояние здоровья Алексея Навального улучшается – он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких, способен вставать с больничной койки и выложил в Instagram первое селфи с семьей из палаты госпиталя Charite.

Между тем, США и ЕС рассматривают возможность введения санкций из-за отравления Навального против проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сообщалось, что команда Навального выдвинула новую версию его отравления. Они утверждают, что отравление произошло не на борту самолета, как считалось ранее, а в гостинице Томска - якобы отравляющее вещество содержалось в бутылке с водой, которая была обнаружена в номере отеля, где останавливался Навальный.