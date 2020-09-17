ФБР: Россия вмешивается в избирательную кампанию США

Директор ФБР Кристофер Рэй выступая в Комитете по внутренней безопасности Палаты представителей заявил, что Россия вмешивается в президентские выборы в США. По мнению руководителя ФБР, это происходит путем распространения дезинформации, направленной против кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Кроме того, распространяется информация, способная подорвать доверие американцев к национальному избирательному процессу.

При этом Кристофер Рэй заявил, что сегодня не предпринимаются попытки атак на избирательную инфраструктуру и цифровые операции. «Мы не наблюдали подобных попыток ни в этом году, ни в этом избирательном цикле», – сказал директор ФБР.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. За пост главы государства борются действующий президент США Дональд Трамп и экс-вице президент Джо Байден.