Команда Навального выдвинула новую версию его отравления

Покушение на Алексея Навального произошло не на борту самолета, как считалось ранее, а в гостинице Томска, с таким заявлением выступили члены его команды на странице Instagram оппозиционного блогера. В нем говорится, что отравляющее вещество содержалось в бутылке с водой, которая была обнаружена в номере отеля, где останавливался Навальный.

Якобы сразу после того, как стало известно о том, что оппозиционеру стало плохо в самолете, его соратники, сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые остались в гостинице, чтобы продолжить работу над фильмом, который и снимали в Томске, вызвали адвоката и в его сопровождении вернулись в номер Навального и описали, и собрали все вещи, которые там нашли, в том числе и бутылку воды, на которой потом были обнаружены следы отравляющего вещества группы «Новичок». На видео, которое сопровождает это сообщение, действительно видно, как люди собирают и упаковывают в пакеты вещи в номере гостиницы, в том числе и небольшие бутылки с водой – две, стоящие на консоли под телевизором, и одну – с прикроватной тумбочки.

Как говорится в этом посте, «поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии». В этом есть некоторая странность - «улики», якобы, собирали сразу после того, как блогеру стало плохо в самолете, но тогда его госпитализировали в омскую больницу, и в первый момент речи о переправке в Германию еще не шло.

Далее по тексту сообщения: «Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт».

Тоже несколько странно – следы отравляющего вещества на бутылке были обнаружены и идентифицированы спустя две недели, хотя , как утверждают специалисты, в частности, Дэниэль Казита, эксперт в области оружия массового поражения, специализирующийся на нервно-паралитических отравляющих веществах, автор книги "Токсичные: история нервно-паралитических ядов от фашистской Германии до путинской России" ( в пространном интервью на радио «Свобода»), даже при том, что «Новичок» хуже гидролизуется, чем другие нервно-паралитические яды, это «несколько часов максимум», а по информации соратников пострадавшего оппозиционера, определить его удалось даже не через сутки, а через пару недель, а швейцарская и французская лаборатории, которые также подтвердили отравление «Новичком», вероятно, получили материалы для лабораторных исследований еще позже.

Да и информацией о бутылке с ядом его команда поделилась спустя почти месяц с момента происшествия.

Алексею Навальному стало плохо в туалетной комнате самолета, в котором он 20 августа возвращался из Томска в Москву. В состоянии комы он был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа его доставили из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг этой ситуации. При этом Германия отказывается предоставлять России материалы по Навальному, ссылаясь на государственную тайну.

В свою очередь, российская сторона утверждает, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

Сейчас состояние здоровья Алексея Навального улучшается – он полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции лёгких, способен вставать с больничной койки и выложил в Instagram первое селфи с семьей из палаты госпиталя Charite.

Между тем, США и ЕС рассматривают возможность введения санкций из-за отравления Навального против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2».

О том, «Что будет с оппозицией после инцидента с Алексеем Навальным» читайте в статье журнала «Эксперт»: https://expert.ru/2020/08/28/chto-budet-s-oppozitsiej-posle-intsidenta-s-alekseem-navalnyim/