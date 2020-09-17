Курс доллара: рубль достигнет «справедливого» уровня к концу года

В среду рубль ещё немного укрепился к основным резервным мировым валютам. К закрытию основной торговой сессии Мосбиржи курс доллара составлял 74,86 руб. что на 13,5 коп. ниже уровня закрытия торгов вторника. Курс евро составил 88,6 руб., подешевев за сутки на 24,75 коп.

Тем самым, рубль продолжил умеренно расти к доллару и евро на фоне дорожающей нефти. Напомним, вчера «чёрное золото» дорожало, реагируя на опубликованные во вторник вечером данные института нефти США о снижении запасов сырья за неделю более чем на 9 млн баррелей. По данным на 19:00 мск на торгах Лондонской биржи котировки на нефть марки Brent выросли до 42,06 долл. за баррель (+3,77%). В это же время фьючерсы на «чёрное золото» сорта WTI выросли в цене до 39,91 долл. за бочку (+4,26%).

Кроме того, солидную поддержку курсу национальной валюты вчера оказал старт налогового периода, а также аукционы российского Минфина по первичному размещению ОФЗ и итоги заседания ФРС США, на котором было обозначены перспективы мягкой монетарной политики на ближайшие годы.

Ещё одним очень важным фактором роста рубля стали ожидания пятничного заседания ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Напомним, согласно опросу, который ранее был проведён агентством Reuters, 25 из 30 аналитиков ждут, что российский регулятор сохранит ставку на уровне 4,25%.

Однако есть и другие мнения. В частности, Максим Петроневич из банка «Открытие» не исключил, что на предстоящем 18 сентября заседании Совет директоров Центробанк может принять решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до уровня в 4,0%.

«Такой вариант исключить нельзя, так как в среднесрочной перспективе преобладают дезинфляционные факторы», - отметил он.

Между тем, эксперт допускает, что ЦБ завтра оставит ставку без изменения, продолжив мониторить финансово-экономических показателей и временно оставить ключевую ставку неизменной на фоне наблюдаемых в моменте позитивных для инфляции факторов.

«Если же говорить о курсе рубля в долгую, то мы считаем, что в 2021 году ожидается околонулевая динамика среднегодового курса нацвалюты к доллару по сравнению с ослаблением более чем на 10% в этом году. Такой прогноз подразумевает, что негативная внешнеполитическая информационная повестка постепенно сойдет на нет и уже к концу 2020 года под влиянием интервенций российского регулятора пара доллар-рубль уйдёт к уровню 73,00 руб. или даже ниже», – предположил Петроневич.

По мнению Софьи Донец из Ренессанс Капитал, Вашингтон до конца этого года может применить к Москве санкции. Однако, как надеется она, эти ограничительные меры не станут разрушительными.

«Рубль сейчас очень недооценён с точки зрения его справедливой стоимости. При цене на «чёрное золото» марки Brent чуть выше 40 долл. за баррель курс рубля, который можно будет назвать справедливым, составит 73,50 к американской валюте», – подчеркнула эксперт.

При этом она предположила, что рубль имеет все шансы вернуться к этому уровню ближе концу 2020 года.

«Естественно США до конца года могут применить к России санкции. Но мы полагаем, что они не станут разрушительными и приведут лишь к краткосрочной волатильности нацвалюты. Таков базовый сценарий развития событий», – резюмировала Донец.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что накануне на большинстве мировых валютных рынках развивающихся стран американская резко валюта дешевела. При этом рубль в среду был более сдержан в росте.

«Можно предположить, что российская валюта продолжает испытывать серьёзное напряжение из-за нестабильного внешнеполитического фона вокруг нашей страны», – подчеркнул Кравченко.

Виталий Громадин из БКС убеждён, что до конца рабочей недели пара доллар-рубль сохранится в верхней половине коридора 73,00-77,00.

«Возвращение мировых цен на нефть выше 40 долл. за бочку является позитивным сигналом. Правда, с фундаментальной точки зрения ситуация на рынке «чёрного золота» выглядит всё-таки не так оптимистично, как это может показаться», – считает он.

При этом, говоря о факторах курсообразования рубля Громадин напомнил, что в начале этой недели ОПЕК и МЭА выпустили свои ежемесячные обзоры с заметным снижением прогнозов по спросу, который восстанавливается значительно медленнее, чем это прогнозировалось.

«Границы частично открылись. Но объёмы перелётов пока отстают от уровня 2019 года на 40-50%, а их полное восстановление может занять минимум 3 года», – резюмировал Громадин

В свою очередь Валерий Емельянов из «Фридом финанс» предположил, что сегодня и завтра надо ждать усиления волатильности на валютном рынке России.

«В базовом сценарии мы закладываем рост основных резервных валют в пределах 1 руб.», – сказал он.