Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в признании президентских выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нуждается в признании итогов прошедших президентских выборов другими странами.

«Эти выборы состоялись, и они законны, – сказал глава Белоруссии, выступая на женском форуме на «Минск-Арене». – Сегодня они подключили ещё одну, как они считают, термоядерную бомбу. «Взорвали». В Брюсселе не то Европарламент, не то Евросовет подключился к этому и также не признал наши выборы... На этот счёт хочу сказать следующее. Мы провели выборы по конституции и законам нашей страны. И мы не нуждаемся ни в каком признании».

Ранее сообщалось, что 17 сентября депутаты Европейского парламента (ЕП) большинством голосов приняли резолюцию, в которой не признали итоги выборов президента Белоруссии. При этом в документе отмечается, что ЕП не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства.

«Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии, которые проходили 9 августа 2020», – говорится в резолюции.