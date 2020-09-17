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Медведева наградили орденом

Москва, 17.09.2020
  • Медведева наградили орденом

ТАСС

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости». Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. Документ публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.

14 сентября чиновник отметил юбилей - 55 лет со дня рождения. Медведев помимо должности главы кабмина, занимал пост президента РФ  с 2008 по 2012 год. Чиновник ушел в отставку в январе текущего года. В этот же период он был назначен заместителем председателя Совета Безопасности.

В документе говорится, что « Медведев Дмитрий Анатольевич - заместитель председателя Совета безопасности РФ, награждается орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».

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