МЭР объяснил, почему мы упали не так сильно

Лучше ожиданий

На вчерашнем заседании правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об изменении ожиданий министерства после июня. Тогда был сделан прогноз, который теперь видится министру пессимистическим.

Ситуация в экономике сложилась лучше ожидаемой. В чем именно лучше?

«Не возникло цепочек неплатежей. Кризис не распространился на системообразующие отрасли и компании», — рассказал министр. «Не произошло ожидаемого спада в строительстве. Снижение инвестиций во II квартале составило 7,6%, но в то же время оказалось существенно меньше ожиданий. Здесь большую роль сыграли капитальные расходы бюджета Российской Федерации, которые за восемь месяцев этого года увеличились на 35%».

Не выросла инфляция — ослабший рубль не потянул противовесом цены вверх, а небольшое увеличение инфляции «связано с оживлением потребительского спроса».

Не просто сохранился, а растет объем кредитования в экономике. При этом с начала года прямая поддержка бизнеса из федерального бюджета составила 1,4 трлн рублей, ещё 550 млрд рублей «поддержано в рамках различного рода ипотечных программ». (Вот он, рекордный рост ипотечного кредитования в июле и августе).

В агропромышленном комплексе, там и вовсе полноценный рост: «это единственная отрасль, где во II квартале выросли и объёмы производства, и экспорт, и инвестиции, и финансовый результат».

По ходу доклада министр ссылался на предпринятые президентом и правительством меры поддержки экономики и ее субъектов. «Мы прошли этот сложный период лучше многих других стран. Это результат беспрецедентных мер поддержки экономики и граждан, которые были реализованы», — заявил он в частности.

Весь удар коронакризиса приняли на себя МСП и рубль

Улучшило министерство и прогноз цен на нефть. Но — «курс рубля… скорректирован в сторону ослабления с учётом смягчения денежно-кредитной политики, а также возврата к бюджетному правилу в 2022 году».

Интересно, что еще одна хорошая новость в изложении министра экономики выглядит так: «Кризис не приобрёл системного характера. Экономический спад оказался сосредоточен в секторе малого, среднего бизнеса в определённом, ограниченном числе пострадавших отраслей». Все логично, и в то же время… Что плохо для малого и среднего бизнеса, то хорошо для экономики?

Можно сказать, что малый и средний бизнес принял на себя весь удар кризиса. И выдержал — в основном, хотя далеко не всякий предприниматель с этим согласится. Крутились, как могли, и кто вообще мог.

Ну и их не особо жалко. Оказался там кризис сосредоточен — и ладно, проехали. Хотя, конечно, что-то дадут, помогут чем-то, уже помогли, (хотя скупо и с оговорками).

В общем, все это вселило в МЭР оптимизм, и «позволило нам улучшить оценку текущего года и среднесрочного прогноза по сравнению с июньской версией».

Позитив на завтра

Как сообщил Максим Решетников, по итогам этого года реальные заработные платы населения продемонстрируют рост, а падение реальных доходов в 2020 году будет полностью компенсировано ростом в 2021 году. «В текущем году ожидаем рост на 1,5% реальных заработных плат вместо спада на 3,6%, который мы прогнозировали ранее».

А реальные располагаемые доходы населения в следующем году полностью отыграют потери этого года: прогнозируется их рост 3% (далее – на уровне 2,5% в год).

Потребительский спроса оказался устойчивее прогноза, но восстановление во многом обусловлено краткосрочными факторами, а именно отложенным спросом, закрытием границ в период отпусков и реализованными мерами поддержки населения, дополнительными социальными выплатами, пояснил министр. В следующем году ожидается восстановительный рост потребления домашних хозяйств. Розничные продажи вырастут на 5%, услуги – на 6,7%, в среднесрочной перспективе и тот, и другой показатель продолжат расти.

Аналитики: трезвость или скептицизм

Ирония в том, что даже эти робко позитивные прогнозы не находят поддержки у экспертов. Может быть потому, что тут опять ожидание у моря погоды, а погода может измениться — «санкции»! Ожидания и прогнозы вместо мер, действий.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что меры проходят по другому жанру, министр экономики представил 16 сентября именно прогноз. Его, кстати, приняли. Действия, это по части плана восстановления экономики, на который есть определенные надежды. Хотя пока основное впечатление таково, что активность правительства осталась в периоде срочных антикризисных мер, на пролонгацию которых все в основном и уповают.

Минэкономразвития рассчитывает на рост зарплат по итогам года за счет льготных кредитов, которые предоставлялись предприятиям для сохранения рабочих мест – выплаты в размере 1 МРОТ на сотрудника, указывает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. Действительно, по его словам, эти меры повлияют на данные о реальных доходах граждан.

Также стоит учитывать, добавляет он, что для компенсации падения доходов россиян правительство провело несколько мер по выплате различных пособий: на детей до 16-ти лет два раза по 10 тысяч рублей (их получили почти 19 млн семей), выплаты на детей до 3 лет и т.д. Всего разные выплаты составили более 1 трлн рублей, а льготные кредиты на выплаты работникам в размере 1 МРОТ оказались настолько популярны среди предприятий, что объемы помощи выросли в 4 раза по сравнению с первоначальными планами (сначала планировалось выделить на эти цели 250 млрд рублей, затем сумма достигла почти 1 трлн рублей).

И все же, говорит Павел Сигал, пока непонятно, за счет чего ожидается рост зарплат и доходов в следующем году, чтобы компенсировать падение 2020 года (ведомство говорит о росте на 3%). Вероятно, разные меры по поддержке занятости и система прямых выплат отдельным категориям населения продолжатся, что сможет поддержать уровень доходов граждан и компенсировать снижение в 2020 году.

В самом деле, с чем связан этот оптимизм главы Минэка не совсем понятно, отмечает, в свою очередь, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Скорее всего, с планом общенационального восстановления экономики России, который презентовал Михаил Мишустин во время выхода с самоизоляции. По крайней мере, этот прогноз полностью совпадает с прогнозом сроков достижения ВВП до докризисного уровня начала 2020 года.

Помимо этого, Минэкономразвитие во главе с Максимом Решетниковым, вероятно, «воодушевилось» результатами поддержки граждан во время кризиса. Безусловно, признает эксперт, повышенные выплаты пособий по безработице, предоставление выплат в размере 20 тыс. руб. на детей и другие меры поддержки удержали от провала реальные доходы населения, но не настолько, чтобы говорить о полном восстановлении доходов в 2021 году.

Полное восстановление реальных доходов населения до докризисного уровня в 2021 году стоит назвать скорее оптимистичным сценарием, как и весь план общенациональный восстановления экономики России, полагает Иван Капустянский. Как минимум этому может помешать возобновившаяся санкционная риторика со стороны Запада.

Аналитик напоминает, что после событий 2014 года рост реальных заработных плат начался только спустя пять лет. Сейчас, конечно, таких потрясений для экономики не предвидится, тем не менее риски санаций, которые ощутимо могут ударить, существуют. Кроме того, существует риск второй волны пандемии коронавируса и нового этапа самоизоляции, что также может перепутать карты правительству. Также восстановлению реальных заработных плат до уровня начала 2020 года будет мешать инфляция, пик которой по обещаниям ЦБ РФ придется на середину 2021 года. Однако не исключено, что это может произойти позже.

По безработице ситуация тоже не очевидна. Да, по последним данным уровень безработицы снизился до 6,2%. Однако пройдены не все трудности. В ближайшее время возможна еще одна волна банкротств. Об этом также заявлял бывший глава Минэка Максим Орешкин, а ныне советник президента. Ожидается уход с рынка тех предприятий, которые выстояли в самоизоляцию, набрав кредитов, в надежде на быстрое восстановление спроса. Которого в конечном итоге все-таки не произошло.

Ситуацию, добавляет Иван Капустянский, может усугубить снятие моратория на банкротство, введенный 3 апреля 2020 года Михаилом Мишустиным. Компании, которые хоть как-то держались на плаву, могут закрыться из-за действий кредиторов. Поэтому не факт, что пик по безработице уже пройден. Возможно, через пару-тройку месяцев ситуация ухудшится.