Минздрав разяснил правила вакцинации от COVID-19 врачей и учителей

По заявлению главы Минщдрава РФ Михаила Мурашко, вакцинация всех групп риска от коронавируса нового типа будет проводиться исключительно на добровольной основе, передает РИА «Новости». Это относится также к медикам и учителям, обязательная вакцинация которых «не обсуждалась и не обсуждается», добавил чиновник.

«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной», - заявил Мурашко. Он подчеркнул, что о добровольности прививки от ковида заявлялось неоднократно.

В августе в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Ее разработкой занимался НИЦЭМ имени Гамалеи, производится препарат совместно с Российским фондом прямых инвестиций. О начале вакцинации от коронавируса москвичей заявила 9 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что до получения вакцины от коронавируса в США остались «недели».

«Нам остались недели до нее. Может быть, три-четыре недели», - пообещал глава государства в ходе выступления перед избирателями на телеканале ABC. Он добавил, что в Соединенных Штатах «прекрасные компании, и они очень, очень близки к цели».