МКБ откроет кредитную линию для СИБУР

Московский кредитный банк (МКБ) заключил соглашение с лидером нефтехимической отрасли России ПАО «СИБУР Холдинг». Договор описывает условия и порядок открытия кредитной линии для холдинга с лимитом задолженности.

«Банк предлагает своим корпоративным клиентам индивидуальные решения, учитывающие их потребности и специфику бизнеса. Мы рассматриваем заключение этого кредитного соглашения как первый шаг к дальнейшему развитию партнерских отношений с СИБУР» - прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

Как отметили в банке, стороны обсуждают сотрудничество и по другим продуктам МКБ.