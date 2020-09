Модель обвинила Трампа в изнасиловании

Экс-модель Эми Доррис в интервью The Guardian обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Это произошло еще в прошлом веке, на теннисном турнире US Open 1997 года. По словам Доррис, Трамп напал на нее возле туалета в своей VIP-ложе теннисного стадиона и засунул свой язык ей в рот. У жертвы даже есть доказательства это билет на US Open 1997 года и фотографии, на которых есть Трамп и сидящая поодаль счастливая Доррис, находящаяся в объятиях другого мужчины.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не знаком с Эми Доррис и никогда не встречал ее.

3 ноября 2020 года в США состоятся президентские выборы и очередные обвинения в адрес Дональда Трампа играют на руку кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену.