NASA готовит миссию для поиска жизни на Венере

В шорт-лист на получение гранта NASA вошли два проекта по исследованию Венеры, окончательный выбор миссии будет сделан в апреле следующего года национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Уточняется, что оба проекта научных миссий направлены на поиски следов жизни на планетах Солнечной системы, в данном случае объектом исследования становится Венера, передает Reuters.

Миссии под названием DAVINCI+ и VERITAS являются соискателями гранта в $500 млн. По мнению астробиолога Дэвида Гринспуна, фаворитом для совершения миссии на Венере является проект DAVINCI+, поскольку он является «самым логичным» и в состоянии изучить атмосферу планеты. В свою очередь, VERITAS больше ориентирован на изучение поверхности космического тела для лучшего понимания геологической истории планеты и получения ответа на вопрос о причинах ее кардинальных отличий от Земли.

Ранее сообщалось, что исследователи из Кардиффского университета обнаружили присутствие газа фосфина в атмосфере Венеры. Данный газ считает своего рода биомаркером возможной жизнедеятельности на планете.