Как рассказал в своем Facebook профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев, оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Он уточнил, что его кандидатуру поддержал «ряд профессоров признанных университетов, занимающихся Россией». Ерофеев уверен, что данная идея найдет широкий отклик, имена ученых он не озвучил.

17 сентября в официальном аккаунте Навального в Instagram появилось заявление, что он был отравлен не в аэропорту, как предполагалось ранее, а в номере томской гостиницы. Сообщается, что яд «Новичок» обнаружен на бутылках из гостиничного номера в гостинице Xander Hotel Томска. Представители отеля от комментариев отказались. По мнению одного из разработчиков «Новичка» Леонида Ринка, происхождение бутылки с водой, с помощью которой якобы отравили Навального неизвестно, если учесть, что «все бутылки одинаковы, то это "мертвая улика"».

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где врачи поставили ему диагноз, связанный с нарушением обмена веществ, что вызвало резкое изменение сахара в крови. Никаких ядов в анализах пациента омские медики не обнаружили.