Цены на нефть перешли в наступление

Впервые с 8 сентября стоимость барреля нефти сорта Brent превысила $42, передает РБК. Фьючерсы на ноябрь данной марки в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 3,28%, достигнув $41,95 за баррель.

Накануне в ходе торговой сессии Brent торговалась выше $42 за баррель, при закрытии торгов она достигла отметки $42,03. Октябрьские фьючерсы сорта WTI выросли на 3,91%, достигнув показателя $39,78 за баррель.

По мнению аналитиков, нефть показала рост сразу на 3% в связи с приходом урагана «Салли» в США, также росту способствовала новость о значительном снижении (до 25%) Арабскими Эмиратами нефтяных поставок в октябре в рамках установленной квоты ОПЕК+.

Однако, по мнению аналитика инвесткомпании «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, скорее всего, повышение станет краткосрочным, если рынок не получит позитива от ФРС США в плане монетарного курса, в случае разочарования рынок в очередной раз станет свидетелем отката стоимости сырья в зону $39,5–40,5 за баррель.

Напомним, нефть теряет в цене, начиная с начала сентября. Рынок отреагировал на новости, приходящие из Европы о начале нового витка коронавирусной эпидемии. Повлияло и решение Эр-Рияда снизить отпускные цены для своих партнеров, а также укрепление доллара на валютном рынке и усиление геополитических рисков.