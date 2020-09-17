ОЭСР: спад в глобальной экономике в этом году составит 4,5%

Несмотря на быстрое восстановление после пандемии коронавирусной инфекции, по мнению экономистов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 2020-й год будет худшим для глобальной экономики после Второй мировой войны. Согласно прогнозу ОЭСР, спад в этом году составит 4,5%.

Причем, специалисты ждали более пессимистического прогноза. В предыдущем прогнозе ОЭСР говорилось, что в случае прихода второй волны пандемии спад в глобальной экономике будет в полтора раза больше, 7,6%.

В 2021 году экономика начнет расти и рост составит 5%, но и в следующем году картина из-за множества причин будет оставаться «крайне неопределенной».

Среди факторов, способствующих неопределенности, экономисты ОЭСР называют «вероятность новых вспышек коронавирусной инфекции, как дисциплинированно население будет выполнять ограничения, уровень уверенности как потребителей, так и представителей бизнеса; и размеры помощи правительств по сохранению рабочих мест и поддержки бизнеса».

Спад в глобальной экономике все же не отражает полной картины тех опустошений, которые произвела пандемия в ряде стран, потому что страны сильно отличаются друг от друга. Экономисты ОЭСР считают, что хотя экономики КНР, США и Европы закончат год в относительно, конечно, лучшем положении, чем считалось еще совсем недавно, по другим странам картина не такая радужная. Ожидается, что положение с экономиками Индии, Мексики, ЮАР, Аргентины и Великобритании по итогам года ухудшится по сравнению с последним прогнозом. У всех у них ожидается спад не менее 10%.

«Если правительства сейчас начнут сворачивать программы поддержки экономики,- предупреждает главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун,- то число банкротств и уровень безработицы резко рванут вверх и ухудшат жизнь населения на долгие годы. Мир столкнулся с очень острыми кризисом в области здравоохранения и наиболее глубоким спадом в экономике со времен Второй мировой войны. Причем, пик еще не пройден».

Главные секторы экономики, наиболее сильно затронутые пандемией и карантинами, такие, как транспорт, индустрию развлечений и досуга, могут ждать новые закрытия и крупные потери рабочих мест, если спрос в них не восстановится в ближайшем будущем.

Особенно сильным падение может оказаться в развивающихся экономиках, где растущая безработица может столкнуть в бедность многие миллионы людей.

Центробанки и правительства богатых развитых стран развернули беспрецедентные программы помощи и поддержки бизнеса и населения в размере триллионов долларов.

«Важно, чтобы власти избежали грубой ошибки и не стали чересчур быстро ужесточать фискальную политику,- предупреждает Лоуренс Бун,- потому что без продолжительной правительственной помощи безработица и банкротства могут быстро вырасти и снизить уровень жизни населения на годы».