Отравление Навального: вопросы без ответов

Отравление Алексея Навального — это не факт из криминальной хроники и даже не внутрироссийская новость. Это событие международного масштаба и, ни больше, ни меньше, фактор избирательной кампании в нескольких странах: в США — так уж точно. Нужно претендовать на роль Шерлока Холмса, чтобы рискнуть дать исчерпывающее объяснение того, что, собственно, произошло. Но есть расхожая версия события, которое, конечно, не перевернет Россию, но на многое повлияет.

Навальный, находящийся на лечении в берлинском госпитале Шаритэ, наконец-то, пошел на поправку. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось», — написал он во вторник в Инстаграмме. Спекуляциям и мрачным прогнозам относительно состояния здоровья политика положен конец. Он жив и, как хочется надеется, будет здоров. Это, пожалуй, единственная хорошая новость, связанная с делом Навального. Прочие новости, как их ни трактуй и к кому из сколько-нибудь вовлеченных в историю с отравлением российского политика ни примеряй, плохие.

Главная плохая новость: виновные в отравлении Навального не наказаны и непонятно будут ли наказаны. Следовательно, жизнь политика по-прежнему находится под угрозой, а значит, новая конфликтная точка в отношениях России и Запада никуда не исчезнет. Скорее всего, Москву ждут санкции США и, вполне возможно, со стороны ЕС.

Почему Москву? А потому что версия того, что произошло 20 августа в самолете Томск-Москва на сегодняшний день, считай, одна. Ее еще в августе, пусть с разными акцентами и оценками, изложили разные люди — от откровенно симпатизирующих Навальному до, как ни странно, вполне прокремлевского политолога Сергея Маркова. И, наконец, ее разделяют на Западе и отнюдь не блогеры и комментаторы, а наделенные властью официальные лица.

Версия гласит, что Алексей Навальный был отравлен пресловутым, запрещенным международным правом веществом «Новичок». Наученные опытом Солсбери отравители теперь решили применить очень небольшую дозу, которую, возможно, подмешали в чай в аэропорту, а может, применили какой-то другой, более мудреный способ.

Предполагалось (согласно версии), что Навальный почувствует себя плохо при подлете к Москве. В столичном аэропорту он попадет в руки специально подготовленных врачей, которые констатируют смерть от естественных причин. Сердечного приступа, скажем. Дальше остается дело техники: сделать удивленные глаза в ответ на вопросы западных политиков, отбиться от требований провести посмертные исследования, и показать пару сюжетов по телевидению с намеками на то, что борец с коррупцией, оказывается, был тайным алкоголиком или страдал давним неизлечимым сердечным заболеванием. Словом, версия отравления будет утоплена в десятке других, якобы, равнозначных версий.

Но все пошло не так. Или из-за того, что не рассчитали дозу, или по каким-то иным причинам Навальный почувствовал себя плохо уже в начале полета. И командир самолета принял единственно верное решение: совершить посадку в Омске, которая, несмотря на звонок о минировании аэропорта, удалась. Там врачи были неподготовленные, поэтому, увидев признаки отравления, вкололи Навальному атропин, что в итоге и спасло ему жизнь. Дальше были грозные звонки Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. И Навальный оказался в Берлине, в клинике Шаритэ.

***

Так, повторимся, гласит расхожая версия, которую, если не считать вялых намеков — то ли на хроническую болезнь, то ли на пищевое отравление (пресловутая «рафаэлка») официальные и официозные СМИ даже не попытались перебить.

Версия стройная — если не вступать на зыбкую почву предположений о том, а зачем, собственно, Навального надо было травить. Его хотели убить — чтобы что? Чтобы обезглавить оппозицию? Но, увы и ой, нельзя обезглавить то, чего нет. Об этой истине заставляют вспомнить события, которые произошли после отравления Навального. Что произошло на улицах, хотя бы Москвы, после того, как стало известно о его госпитализации? Правильно, ничего. Ни демонстраций, ни шумных протестов. Тема отравления Навального не поднята даже в мятежном Хабаровске, что уж говорить о других городах.

Можно со скепсисом относиться к опросам, дающим этому политику 2-3% общероссийской популярности. Но нельзя не признать, что он вовсе не стал настолько смертельной угрозой власти, чтобы кому-то пришло в голову, что его нужно срочно «убирать».

По той же причине, кстати, нужно исключить периодически вбрасываемую в СМИ пресловутую версию «сакральной жертвы» — будто бы Михаил Ходорковский, или госдеп, или ЦРУ, или все они вместе решили избавиться от Навального, дабы разжечь народный антипутинский протест. Русского Майдана не было после убийств Анны Политковской и Бориса Немцова. С чего бы он возник после смерти политика, воспринимающегося за пределами Москвы в лучшем случае как «столичная штучка»? Это, не говоря уж о том, что версия о «сакральной жертве» не имеет ничего, что хотя бы напоминало доказательства. Ее сторонникам остается вдохновляться только известием о пропаже в Германии сотрудницы Навального, Марии Певчих, якобы, сопровождавшей его при перелете в Берлин. Правда, если допустить, опять-таки без каких-либо доказательств, что она может быть причастна к отравлению, то возникает риторический вопрос, почему ее следует относить к «агентам госдепа», а не к, так сказать, противоположному лагерю?

***

Какие еще версии остаются? Месть авторов разоблачений Навального? Зачистка Кремлем всех потенциальных лидеров протеста в ожидании повторения в России белорусских событий (такое предположение высказал журналист Александр Невзоров)? Тоже как-то во все это слабо верится. Почему обиженные чиновники решили мстить Навальному именно сейчас? Почему кто-то решил, что Навальный, никак не проявлявший себя в качестве лидера действительно массовых протестов, может стать таковым? И самое главное, зачем такой радикальный способ — убийство? Можно ведь арестовать, посадить, добиться отъезда за границу, в конце концов. Зачем убивать?

Есть, наконец, версия другого журналиста, на которого самого десять лет назад покушались, Олега Кашина. Он уже не первый год отстаивает идею, что Навальный — это проект Кремля, призванный канализировать в нужное русло общественное недовольство, чтоб недовольные не на майданы выходили, а отдавали свои силы «Умному голосованию»: поддержке на ничего не решающих местных выборах любого кандидата не от «Единой России».

Кашин считает, что отравление Навального — это попытка «закрытия» проекта, и одновременно подкоп под Владимира Путина со стороны кого-то из ныне власть имущих, недовольных его политикой. Версия красивая. Но в нее не вписывается поведение Кремля. Сомнительно, что неизвестного заговорщика не вычислили бы сразу же. А раз так — почему нет хоть каких-то отставок или разборок в верхах, которые, конечно, трудно было бы совсем скрыть?

В общем, какую версию ни возьми — всё выходит нечто неубедительное и непонятное. Не чета покушению на того же Кашина, после которого всплыли фамилии десятка человек, которые могли быть заинтересованы в его избиении, а то и гибели.

***

Смерть Навального, как ни парадоксально это звучит, не нужна ни Кремлю, ни его противникам. Российские власти вынуждены теперь отбиваться от обвинений, в том числе, с Запада — и это на фоне событий в Белоруссии, также чреватых антироссийскими санкциями. Евросоюз вынужден эти самые санкции обсуждать. Опять придется вести мучительные переговоры, находить такую форму наказания Москвы, которая и своих не обидит (см. проект «Северный поток — 2»), и на Путина впечатление произведет. И то, и другое трудно, и тем, и другим заниматься, по крайней мере, в ведущих странах ЕС, очень не хочется.

Озадачен и президент США Дональд Трамп. Теперь конкурент на ноябрьских президентских выборах Джо Байден критикует Белый дом еще и за «дело Навального», вписывая его в понятный американскому избирателю контекст. Трамп-де так потворствует Кремлю, что тот и в американские выборы вмешивается, и своих оппозиционеров травит. Что в такой ситуации делать? Перехватывать антироссийскую повестку у Байдена нельзя. Избиратель Трампа твердо нацелен на другого внешнеполитического врага — Китай, зло, исходящее от коего, более понятно и ясно. Китайские коммунисты не своих неведомых врагов в Поднебесной травят, а отнимают рабочие места у обычных американцев из провинции. В итоге Трампу приходится говорить нечто невразумительное.

Итак, выгода от отравления Навального не очевидна ни для кого. Если вообще искать в нем какой-то смысл, а не ограничиваться сентенциями «эмоциональная реакция», «потеряли страх» и «травят потому, что могут», тут можно видеть разве что игру на перспективу. Часть драмы, которая еще не началась, но уже задумана. Правда, если признать это, то придется сойти даже с зыбкой почвы предположений и вступить в болото коспирологии. А в нем скорее утонешь, чем докопаешься до истины.