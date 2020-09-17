Перестановки в ПНС Ливии спровоцировали перевод узников «Митиги» в другие частные тюрьмы

Издание Al-Marsadar, ссылаясь на анонимные источники, пишет, что заключенных частной тюрьмы «Митига» в Ливии перевели в другие неофициальные изоляторы и частные дома. Среди них оказались сторонники и члены семьи Муаммара Каддафи.

По версии издания, главарь группировки RADA Абд аль-Рауф Карра решил вывести узников из подконтрольной ему тюрьмы, чтобы никто не узнал о преступлениях, совершаемых над людьми надзирателями «Митиги».

Сейчас между Триполи и Тобруком ведутся переговоры. Если стороны придут к соглашению, будет сформирован новый Президентский совет. В его состав войдут представители всех ливийских регионов. Местные бандформирования, которых спонсировало ПНС, останутся без защиты, а их преступления будут расследованы. Именно этого и опасается главарь RADA Карра.

В докладах СБ ООН неоднократно упоминалось о пытках и издевательствах, которые совершают над заключенными «Митиги». Членов группировки RADA подозревают в похищении и торговле людьми.

Заключенные частной ливийской тюрьмы «Митига» - свидетели преступлений членов группировки RADA. Они могут рассказать о пытках и издевательствах, об отсутствии нормального питания и крохотных камерах.

Кроме того, в среду, 16 сентября, премьер-министр ПНС Файез Саррадж обратился к ливийцам. Он заявил, что намерен сложить полномочия до конца октября. Кто займет его место – неизвестно. Это также могло послужить основанием для перевода заключенных из «Митиги».