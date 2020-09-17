Прогноз погоды: на Москву надвигается шторм

На Москву надвигается шторм. Непогода обрушится на столицу уже в ближайшие минуты. Об этом рассказал журналистам ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, во второй половине дня в четверг, 17 сентября все районы Москвы окажутся во власти стихии, передаёт НСН.

Ожидают сильные дожди и шквалистый ветер, порывы которого местами будут достигать 22-24 метров в секунду. Всего может выпасть до 22 мм осадков. Как пояснили метеорологи, это по два ведра воды на один квадратный метр.

Кроме того, возможны грозы и град. Во время грозы ветер будет усиливаться, что может привести к обрывы ЛЭП и валу деревьев. В этой связи москвичей и жителей российской столицы просят быть внимательными при нахождении на улице. Во время ухудшения погоды желательно оставаться в хорошо укреплённых помещениях. Если непогода застала вас на улице, нельзя прятаться от дождя и грозы под деревьями.

Водителям следует соблюдать дистанцию, а по возможности вообще не садиться за руль во избежание ДТП и других происшествий. Также автолюбителей простят не парковаться возле деревьев и слабо укреплённых конструкций.

При этом температурный фон сегодня будет на относительно высоком уровне – прогнозируются плюс 18-22. Однако, как предупредил Тишковец, начиная с 18:00 климатические условия в Москве начнут портятся, а погодная обстановка станет «реально опасной».

Также метеорологи предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие дни. В пятницу, субботу и воскресенье ожидается похолодание: днём до плюс 13, в ночные часы до плюс 3-5. Но уже в начале следующей недели погода сделает очередной переворот – выглянет солнце, температура станет комфортной, осадков, даже кратковременных пока не обещают.