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«Ростех» потратит на создание лайнера Sukhoi SuperJet New 120 млрд рублей

Москва, 17.09.2020

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует к 2023 году создать самолёт Sukhoi SuperJet New.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, близкие к руководству государственной корпорации «Ростех», новый авиалайнер станет импортозамещенной версией ближнемагистрального самолёта Sukhoi SuperJet 100. Напомним, это пока единственный гражданский реактивный лайнер, который был создан отечественным авиапромом.

Согласно данным, которыми располагают собеседники издания, на разработку SSJ New будет затрачено примерно 130 млрд руб. В эту сумму войдёт также создание отечественного двигателя ПД-8. Именно на нём будет летать SSJ New. Известно, что разработкой двигателя занимается Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), принадлежащая «Ростеху». Существенную часть инвестиций ОДК и ОАК получат из госбюджета. При этом сами компании также вложат в этот проект собственные средства.

Напомним, авиалайнер Sukhoi SuperJet 100, который создавался с начала 2000-х, был сертифицирован и стал поступать в авиакомпании в 2011 году. До 2014 года он считался продуктом международной интеграции авиапрома России с мировыми поставщиками компонентов. Однако после возвращения Крыма в состав РФ такой статус стал мешать – международные авиакомпании резко охладели к SSJ100. Кроме того, повысилась стоимость комплектующих, в частности, закупаемых в США. При этом уровень импортных комплектующих в SSJ100 составляет сейчас почти 70%.

В этой связи ещё в 2018 году было принято решение приступить к реализации проекта по созданию исключительно отечественного «Суперджета». Как отмечается в материале «Ведомостей», SSJ New станет новым, гораздо более эффективным лайнером. При этом у него не только заменят зарубежные компоненты на российские, но частично поменяют конструкцию фюзеляжа. Также сообщается, что новый двигатель ПД-8 можно будет использовать не только для SSJ New, но и для самолёта-амфибии Бе-200.

Между тем, в Минпромторге рассказали журналистам издания, что в рамках проекта сейчас разрабатываются отечественные системы и двигатель нового поколения. В дальнейшем они получат применение в других новых проектах гражданского авиастроения нашей страны.

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