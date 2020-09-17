РСПП выступил против повышения НДПИ

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что выступают против повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это, уверены в организации, вызовет дополнительный рост фискальной нагрузки на предприятия и означает экономические риски для регионов, вплоть до закрытия ряда компаний. Такая позиция РСПП озвучена в письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что правительство планирует отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для повышения доходов бюджета. «Дополнительный рост фискальной нагрузки вместо механизмов долгосрочной стабильности и государственной поддержки несет высокие экономические и социальные риски для регионов, вплоть до закрытия предприятий, сокращения рабочих мест, снижения программ корпоративной социальной ответственности и благотворительности», - говорится в письме. РСПП просит дать поручение доработать проект закон, повышающий НДПИ.

На фоне дополнительных издержек, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, повышение фискальной нагрузки создает серьезные риски для достижения целей национального развития, утверждают авторы послания.

Вчера правительство одобрило бюджет на 2021-2023 годы, который отразил влияние пандемии COVID-19, напоминает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В результате сжатия экономики и необходимости увеличения расходов на ее поддержку, дефицит бюджета в этом году составит 4,4%, в 2021-м году – 2,4%, а в 2022-м году – порядка 1%. Для его покрытия в текущем году будут использованы средства из ФНБ в объеме 483,7 млрд руб., а также заимствования на долговом рынке в размере 5,41 трлн руб. Руководствуясь принципами макроэкономической стабильности, Минфин планирует ограничить рост госдолга до 21,3% ВВП, что по-прежнему будет намного ниже, чем в подавляющем большинстве развитых и развивающихся стран.

Для того, чтобы не отклоняться от прежней генеральной линии в госфинансах, в ведомстве добились секвестра незащищенных статей расхода бюджета на 10% и закупки вооружений на 5%. К примеру, отмечает аналитик, в следующем году не будут подлежать индексации зарплаты чиновников. В результате подобной экономии планируется высвободить более 900 млрд руб. в следующие три года. Помимо этого, в планы правительства входит программа по мобилизации доходов, которая предполагает в том числе усиление фискальной нагрузки для нефтяных, металлургических и химических компаний. В частности, для нефтегазовой отрасли за счет отмены «неэффективных» льгот по НДПИ и экспортной пошлины для добычи высоковязкой нефти и разработки выработанных месторождений, а также корректировки налога на дополнительный доход изъятия составят около 290 млрд руб. в год. Ставка НДПИ на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов возрастет в 3,5 раза – это, по оценкам, даст в бюджет еще 90 млрд руб.

Без этих мер бюджет не будет сбалансированным, придется либо повысить размер заимствований, что может обернуться дополнительным ростом процентных ставок, либо подвергнуть ревизии дополнительные статьи расходов бюджета, указывает Михаил Коган. И это может замедлить восстановление экономики после кризиса. Но есть побочные эффекты и от этой инициативы – увеличение налоговой нагрузки без широко обсуждения с бизнесом (оно намечено на 17 сентября постфактум) снижает его доверие к государству и может повлиять на инвестиционные планы, которые были сформированы исходя из текущих фискальных условий. Это сужает горизонт инвестирования и склонность бизнеса к капитальным вложениям, которые определены в качестве основной опоры в новой модели экономического роста. Могут быть скорректированы и программы корпоративной социальной ответственности и благотворительности, которые упоминает в своем письме РСПП, поскольку сократится объем свободных денежных потоков после уплаты налогов.

С другой стороны, говорит эксперт, если затрагивать ситуацию с химиками и металлургами, то на фоне нефтяной отрасли их налоговая нагрузка в последние годы была относительно невелика, и Минфин давно вынашивал планы по «наведению справедливости», по словам главы Антона Силуанова. Необходимость привлечения дополнительных средств в условиях борьбы с последствиями пандемии коронавируса выбрана для этого подходящим предлогом. В то же время для менее эффективных предприятий усиление налоговой нагрузки может вылиться в отдельные проблемы, которые в правительстве готовы рассмотреть в рамках диалога с бизнесом.

Кризис в экономике, спровоцированный коронавирусом, серьезно сказался на доходах государственного бюджета, признает член генерального совета Деловой России Алим Бишенов. В частности, из-за сокращения налоговых поступлений, в результате чего дефицит бюджета за 2020 год может составить 5% и более. И повышение налога на добычу полезных ископаемых является частью программы Минфина по мобилизации доходов на 21-23 годы. Предполагается что ряд непопулярных среди населения и бизнеса мер позволит собрать 1,8 трлн рублей дополнительных доходов.

Помимо повышения НДПИ этой программой предусмотрены пересмотр льгот для нефтегазового сектора, рост табачных акцизов сразу на 20%, введение прогрессивной шкалы НДФЛ и налогообложение доходов населения от депозитов. Учитывая, что это целый комплекс мер, то промышленники в данном случае не являются выборочными жертвами государственной машины по поиску допдоходов, уверен Бишенов. И поэтому в данной ситуации отстоять свою позицию им будет тяжело. Если государство пойдет навстречу производителям удобрений и металлургам, то у остальных пострадавших отраслей автоматически возникнет ряд требований с целью предоставить послабления и для них.

Скорее всего, полагает эксперт, государство выберет тактику сдержанного диалога с бизнесом, но реальных послаблений не предоставит. На текущий момент ситуация сложилась достаточно серьезная. А учитывая, что новая Конституция гарантирует внушительные социальные гарантии, иных способов найти средства на их реализацию при соблюдении остальных национальных целей и проектов у государства просто не остается.