Школы Нью-Йорка будут закрыты до октября

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг отложил открытие государственных школ для большинства из-за продолжающегося распространения конронавируса SARS-CoV-2. Занятия планируется возобновить в два этапа с 29 сентября по 1 октября этого года.

Ранее в Нью-Йорке проходили демонстрации школьных учителей с требованием отменить занятия из-за коронавируса.

Однако количество случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке еще в июне резко пошло на спад. Если в апреле ежедневно выявлялось около 10 тыс заражений, то в сентябре около 500 случаев в сутки.

Билл де Блазио член Демократической партии, которая критикует президента США Дональда Трампа за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. Таким образом, решение не открывать школы вызвано скорее внутриполитической борьбой, нежели заботой о здоровье детей и учителей.

Кроме того, Мэр Билл де Блазио заявил еще об одной популистской инициативе – он намерен отправить в недельный неоплачиваемый отпуск себя и всех сотрудников городской администрации. Это сделано для экономии городского бюджета, пострадавшего от весеннего карантина. Бюджет Нью-Йорка потерял около 9 миллиардов долларов доходов, а благодаря недельной зарплате мэра он сможет сэкономить около 5 тыс долларов.