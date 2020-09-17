Синоптики предупредили о тяжёлой климатической обстановке в России

Проснувшись сегодня утром, многие заметили, что на улице серьёзно похолодало. Если ещё вчера пригревало солнце, то сейчас оно ехидно ухмыляется и совсем не приносит тепла. Правда, и выглянуло оно далеко не везде. Ухудшение климатической обстановки синоптики обещают по всей стране. И мы не порадуем вас, сообщив, то дальше будет ещё хуже.

Существенное понижение температуры ожидается не только на севере страны, что вполне традиционно для середины сентября, но и в центральных областях, на северо-западе, в Поволжье и даже в южных регионах. Ветер, дождь, осенние грозы и заморозки по ночам – всё это ожидает нас в ближайшие дни. При этом резкое понижение температуры произойдёт уже предстоящей ночью, так что не удивляйтесь, если завтра увидите на лужах ледок и белую траву в измороси.

Синоптики предупреждают о тяжёлой климатической обстановке на всей территории нашей страны. Поэтому стоит достать теплые куртки, а может даже и шапки, чтобы не замёрзнуть. Зонты далеко не убирайте.

Погода в Сибири. Прогноз синоптиков

Ближайшие дни Сибирь ждёт резкое похолодание. В пятницу, 19 сентября, дневная температура составит не выше 7-10, ночью столбики термометров опустятся до плюс 5. На выходные метеорологи напророчили дождь и довольно сильный ветер до 10-15 метров в секунду. Температура днём на большей части Сибири не будет выше плюс 15С, но из-за сильного и холодного ветра будет казаться, что намного холоднее.

В воскресенье тоже будет дождик, а ветер хоть и не штормовой, но очень неприятный. Например, в Новосибирске, воздух остынет до плюс 10. В ночь на понедельник возможны заморозки – температура опустится ниже нуля. На следующей неделе погода в сибирских регионах станет ещё более тяжёлой – заморозки, сильный ветер, снег с дождём.

Прогноз погоды на 10 дней на Урале

С сегодняшнего дня и до конца следующей недели Урал ждут серьёзные климатических изменения. Погода испортится значительно, по ночам уже начнутся заморозки – сначала на почве, потом и в воздухе. Облачность и ветер прогнозируются на предстоящие все выходные. При этом его порывы будут достигать 18-20 метров в секунду, так что будьте максимально осторожны передвигаясь по улице, не ставьте машины рядом с деревьями и рекламными щитами. На юге региона градусник покажет плюс 10-14.

Начиная с пятницы, температура начнёт понижаться, ночные заморозки войдут у погоды в привычку. Огородников и садоводов, кто планировал провести выходные на приусадебных участках, тяжёлая климатическая обстановка совсем не порадует, а мы порекомендуем одеться потеплее, взять с собой зонтики и куртки с капюшонами. Не ждите, что тепло вернётся на следующей неделе – ничего подобного не предвидится. Холода прочно обосновались в регионе и уходить никуда не планируют.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз синоптиков на 7 дней

Северная Столица, начиная с сегодняшнего дня, показывает свой осенний характер. Ещё минувшей ночью СПб и ленинградскую область накрыла сильная гроза с ливнем. Ветер от пяти метров секунду с порывами до пятнадцати продержится все выходные. Солнце не порадует жителей и гостей города на Неве, спрятавшись за густыми облаками.

Начиная с пятницы, градусники покажут днём максимум плюс 10. Но из-за порывистого ветра будет казаться куда как холоднее. Следующая неделя тоже прогнозируется крайне холодной и совсем нерадостной. А ведь в конце лета синоптики обещали нам тёплую и приятную осень. Сейчас же метеорологи предупреждают о грядущем, правда традиционном, осеннем наводнении в СПб. Будем очень надеяться, что вода не побьёт очередной рекорд и не затопит Северную столицу. Хотя, если вы желаете полюбоваться небольшими катаклизмами в отдельно взятом городе – то приезжайте посмотреть, как Финский залив темнеет, а вода начинает быстро прибывать и заливать набережные.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 10 дней

На все выходные метеорологи пообещали в Москве ливень такой же, как наблюдается в регионе сейчас. При этом ожидается сильный, неприятный, холодный ветер и довольно низкие температурные показатели. Так что кто хотел провести выходные на природе, оказались не у дел, по-другому и не скажешь.

Ни вам по грибы, ни на дачу, ни на запоздалый осенний шашлык. Но, не всё потеряно: после чувствительного похолодания, которое ждёт нас в ближайшие дни, метеорологи обещают на следующей неделе кусочек бабьего лета правда совсем маленький.

Тепло вернется ближе к следующим выходным: хотите верьте – хотите нет, но синоптики клянутся, что будет плюс 20, солнце и никаких дождей, и заморозков. Так что жители Москвы и Подмосковья могут начинать готовиться заранее и сильно надеяться, что на этот раз метеорологи не обманут.

Конечно, каждому из нас хочется, чтобы осень была максимально тёплой и солнечной: ходить по грибы, гулять на природе, наслаждаться золотым временем года и потихоньку готовиться к зиме.

Но, к сожалению, не всегда всё получается так, как мы того хотим и планируем. Вот и сейчас – была надежда на тепло, но не сбылась. Давайте будем верить, что конец сентября и октябрь не разочарует нас и солнце, тёплые деньги, приятная погода ещё вернутся в города и села нашей страны – ведь лета всегда так мало, и так хочется побольше радостных дней.