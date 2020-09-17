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Советник главы «Росатома» помещен под домашний арест

Москва, 17.09.2020

Советник гендиректора госкорпорации «Росатом», 78-летний ученый и эколог Владимир Грачев помещен под домашний арест решением Пресненского суда Москвы, передает пресс-служба организации. Чиновник подозревается в покушении на мошенничество.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана Грачеву до 30 сентября, ему вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере», - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что постановление было вынесено 1 августа и не было обжаловано, судя по картотеке суда.

По информации сайта госкорпорации «Росатом», Грачев является советником руководителя «Росатом» с 2008 года, он член-корреспондент, с 1999 по 2007 годы он был депутатом Госдумы и по совместительству председателем комитета Думы по экологии.

По сообщению СМИ, Грачев был задержан сотрудниками ФСБ в процессе получения взятки в размере 3 миллионов рублей от бизнесменов, которые брали у него консультации по вопросам экологии. «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Грачев требовал миллион евро за лоббирование интересов предпринимателей в экологическом законодательстве. Бизнесмены посчитали, что запрашиваемая сумма чрезмерна, и обратились за помощью в ФСБ.

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