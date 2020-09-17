В России за сутки выявлено 5,7 тыс. новых случаев коронавируса

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России продолжает расти количество новых случаев инфекции, за последние сутки прирост составил 5 762 случая в 83 регионах. Днем ранее было выявлено 5 670 случаев. С начала сентября прирост колеблется в диапазоне от 5,1 - 5,5 тыс. В общей сложности в стране за все время эпидемии зарегистрировано 1 085 281 случаев COVID-19. Число летальных исходов в общей сложности составляет 19 061 человек, из которых за сутки зарегистрированы 144 летальных исхода. 895 868 человек в общей сложности поправилась, за последние сутки выписано 5 754 человек.

Москва продолжает оставаться на первом месте по числу новых случаев ковида, несмотря на снижение, по сравнению в предыдущим днем, - 730 новых случаев коронавируса. Умерло 10 человек, выписаны из больниц по выздоровлению 1 323 человек. На втором месте продолжает оставаться Санкт-Петербург (+211), замыкает тройку лидеров Московская область (+177). В пятерке Ростовская область (+171) и Нижегородская область (+166).

В десятке Ставропольский край (+138), Свердловская область (+126). В Самарской и Ульяновской областях по 125 новых случаев. Замыкает десятку Воронежская область с приростом в 115 новых больных. 107 - в Саратовской области, в Красноярском крае и в Оренбургской области по 101 случаю. В других регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.