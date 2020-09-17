Вход/Регистрация Подписка

Цены на золото продолжат свой рост

Москва, 17.09.2020
Арина Самохина, руководитель направления драгоценных металлов Московского кредитного банка (МКБ), оценила перспективы по стоимости драгметаллов по ближайшие полгода.
#Колонки

На фоне снижающихся ставок у населения повышается интерес к альтернативным продуктам. Набирают популярность инвестиции в ценные бумаги, в структурные продукты, а также в драгоценные металлы, которые традиционно принято считать защитными активами. 

Что же такое защитные активы? Это антикризисные инструменты, средства хеджирования инвестиционных рисков. Особенно актуальными они становятся во время кризисов и финансовых потрясений. В такие периоды ситуация на финансовом рынке нестабильная, происходит обвал фондовых рынков, валюты девальвируют и трудно спрогнозировать, какие компании и национальные экономики устоят, а на каких рецессия скажется особенно негативно. В подобных условиях капитал часто уходит в наличные и золото. 

Золото на протяжении всей истории человечества играло особую роль и успешно выполняло функцию всеобщего эквивалента, пока ему на смену не пришли деньги. Совокупность его физических и эстетических качеств обеспечивают золоту абсолютную ценность. Поэтому даже сейчас, когда золотой стандарт ушел в историю, оно остается одним из основных защитных активов.

Центробанки многих государств также рассматривают золото в качестве защитного актива, который может укрепить позиции национальной валюты в ситуации глобального кризиса. А золотые резервы служат показателем ее стабильности и защищенности от внешних негативных факторов. Поэтому тенденция поддержания и наращивания золотых запасов остается неизменной.

Как недавно стало известно, стоимость золотого запаса России достигла нового рекордного значения. В сообщении российского Центробанка говорится, что на конец июля 2020 года золотой запас России составил 73 млн унций, что соответствует почти 2300 тоннам. До рекорда запасов золота в СССР современные показатели еще не добрались – в 1941 году рекорд составил 2800 тонн.

На данный момент объем драгметалла оценивается в 144 млрд долларов, а доля золота в общих международных резервах страны составляет 24%. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. Россия занимает 5 место по объемам запаса золота, а лидером рейтинга остаются США с более чем 8 тыс. тонн в хранилищах.

Рост золота в последнее время вызван общим ухудшением состояния мировой экономики, кризисными ожиданиями, пандемией, напряженностью отношений на геополитической арене. Цена золота в конце июля, действительно, обновила исторический максимум, побив рекорд 2011 года. Это было связано с тремя важными факторами: низкие процентные ставки, активные программы по предоставлению ликвидности центральными банками, ослабление доллара США. Поэтому в текущих условиях, конечно же, инвесторы уходят от рисков в защитные активы. Этим и объясняется глобальный рост на золото, который также является драйвером роста цен.

Думаю, цены на драгметаллы еще продолжат свой рост, несмотря на достижение максимумов, потому что геополитическая напряженность сохраняется, а экономика восстанавливается медленными темпами. Эпидемия коронавируса, безусловно, повлияла и способствовала росту цен на драгметаллы, но с другой стороны - лишь ускорила этот процесс. Гораздо важнее для рынка драгметаллов являются программы по предоставлению ликвидности и перспективы начала инфляции.

В конце августа, председатель ФРС США Джером Пауэлл объявил о серьезном изменении политики в сторону таргетирования средней инфляции. Этот шаг означает, что американский регулятор позволит инфляции в умеренных пределах превысить цель в 2%. А также, что ФРС скорее всего не будет повышать процентные ставки. Таким образом, рост инфляции и инфляционных ожиданий при низких ставках должен повысить спрос на золото.

По многочисленным прогнозам, цены на золото в течение следующих шести месяцев могут вырасти до 2200-2300 долларов за унцию. Рынок серебра имеет потенциал роста до 30-34 долларов за унцию. Рынки платины и палладия в 2021 году могут достичь уровней 1100 долларов за унцию и 2600 долларов за унцию соответственно.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Ждет ли нас новый карантин после 20 сентября
    Уже больше месяца муссируются слухи о грядущем повторном локдауне — закрытии всего и вся из-за коронавируса, по крайней мере в Москве. Причем называется даже конкретная дата: 20 сентября. Власти столицы это отрицают, приводя серьезные доводы против ограничений. Однако доводов за вероятность такого сценария тоже хватает
  2. Audi e-tron повышает электрическое напряжение
    Премиальные автомобильные бренды продолжают продвигать в России модели на электрическом ходу. В подмосковном Завидово состоялась презентация электрического кроссовера Audi e-tron, продажи которого официально начались на российском рынке.
  3. Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM
    Валюты развивающихся рынков упрочат свои позиции на фоне дальнейшего ослабления доллара и восстановления своих экономик после пандемии
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама