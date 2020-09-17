Цены на золото продолжат свой рост

На фоне снижающихся ставок у населения повышается интерес к альтернативным продуктам. Набирают популярность инвестиции в ценные бумаги, в структурные продукты, а также в драгоценные металлы, которые традиционно принято считать защитными активами.

Что же такое защитные активы? Это антикризисные инструменты, средства хеджирования инвестиционных рисков. Особенно актуальными они становятся во время кризисов и финансовых потрясений. В такие периоды ситуация на финансовом рынке нестабильная, происходит обвал фондовых рынков, валюты девальвируют и трудно спрогнозировать, какие компании и национальные экономики устоят, а на каких рецессия скажется особенно негативно. В подобных условиях капитал часто уходит в наличные и золото.

Золото на протяжении всей истории человечества играло особую роль и успешно выполняло функцию всеобщего эквивалента, пока ему на смену не пришли деньги. Совокупность его физических и эстетических качеств обеспечивают золоту абсолютную ценность. Поэтому даже сейчас, когда золотой стандарт ушел в историю, оно остается одним из основных защитных активов.

Центробанки многих государств также рассматривают золото в качестве защитного актива, который может укрепить позиции национальной валюты в ситуации глобального кризиса. А золотые резервы служат показателем ее стабильности и защищенности от внешних негативных факторов. Поэтому тенденция поддержания и наращивания золотых запасов остается неизменной.

Как недавно стало известно, стоимость золотого запаса России достигла нового рекордного значения. В сообщении российского Центробанка говорится, что на конец июля 2020 года золотой запас России составил 73 млн унций, что соответствует почти 2300 тоннам. До рекорда запасов золота в СССР современные показатели еще не добрались – в 1941 году рекорд составил 2800 тонн.

На данный момент объем драгметалла оценивается в 144 млрд долларов, а доля золота в общих международных резервах страны составляет 24%. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. Россия занимает 5 место по объемам запаса золота, а лидером рейтинга остаются США с более чем 8 тыс. тонн в хранилищах.

Рост золота в последнее время вызван общим ухудшением состояния мировой экономики, кризисными ожиданиями, пандемией, напряженностью отношений на геополитической арене. Цена золота в конце июля, действительно, обновила исторический максимум, побив рекорд 2011 года. Это было связано с тремя важными факторами: низкие процентные ставки, активные программы по предоставлению ликвидности центральными банками, ослабление доллара США. Поэтому в текущих условиях, конечно же, инвесторы уходят от рисков в защитные активы. Этим и объясняется глобальный рост на золото, который также является драйвером роста цен.

Думаю, цены на драгметаллы еще продолжат свой рост, несмотря на достижение максимумов, потому что геополитическая напряженность сохраняется, а экономика восстанавливается медленными темпами. Эпидемия коронавируса, безусловно, повлияла и способствовала росту цен на драгметаллы, но с другой стороны - лишь ускорила этот процесс. Гораздо важнее для рынка драгметаллов являются программы по предоставлению ликвидности и перспективы начала инфляции.

В конце августа, председатель ФРС США Джером Пауэлл объявил о серьезном изменении политики в сторону таргетирования средней инфляции. Этот шаг означает, что американский регулятор позволит инфляции в умеренных пределах превысить цель в 2%. А также, что ФРС скорее всего не будет повышать процентные ставки. Таким образом, рост инфляции и инфляционных ожиданий при низких ставках должен повысить спрос на золото.

По многочисленным прогнозам, цены на золото в течение следующих шести месяцев могут вырасти до 2200-2300 долларов за унцию. Рынок серебра имеет потенциал роста до 30-34 долларов за унцию. Рынки платины и палладия в 2021 году могут достичь уровней 1100 долларов за унцию и 2600 долларов за унцию соответственно.