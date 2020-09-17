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В Кремле оценили вероятность новых ограничений в России из-за коронавируса

Москва, 17.09.2020

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов оценил вероятность введения в России новых ограничений из-за коронавируса COVID-19. По словам представителя Кремля, оснований для каких-либо слухов о новых ограничениях нет, передаёт РИА Новости.

«Никаких обсуждений на эту тему не ведётся», – подчеркнул Песков.

При этом он напомнил, что ранее во всех российских регионах в ходе острой фазы борьбы с коронавирусом были приняты все неотложные, эффективные меры по мобилизации системы здравоохранения под нужды пандемии.

«Эта работа, которая осуществлялась под строгим контролем правительственного штаба и президента РФ Владимира Путина, дала свои плоды. Система здравоохранения мобилизована. Это позволяет нам гораздо более гибко относиться к росту числа инфицированных, если брать на ежедневной основе. Но оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», – резюмировал Песков.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 15 сентября

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, выявили 5 762 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 17 сентября в 85 регионах России зафиксировано 1 085 281 заболевших COVID-19. Выздоровели – 895 868 человек (+5 754). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 19 061 человек (+144).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 730 новых инфицированных.

Далее следуют Санкт-Петербург (+211), Подмосковье (+177), Ростовская область (+171), и Нижегородская область (+166). В десятке также Ставропольский край (+138), Свердловская область (+126). В Самарской и Ульяновской областях по 125 новых случаев.

Замыкает десятку Воронежская область с приростом в 115 новых больных. 107 - в Саратовской области, в Красноярском крае и в Оренбургской области по 101 случаю. В других регионах страны суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Напомним, 16 сентября в России было зафиксировано 5 670 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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