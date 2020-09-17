В МИД РФ оценили сроки открытия границ ЕС для россиян

В российском МИД заявили, что пока нет возможности назвать точные сроки открытия границ и возобновления авиасообщения с Европой, поскольку в мире еще существует угроза распространения коронавируса.

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», - цитирует ТАСС сообщение дипломатического ведомства.

В министерстве уверены, что подобные решения не принимаются только одной стороной, также их необходимо тщательно готовить, учитывая при этом «эпидемиологическую ситуацию, как в нашей стране, так и в мире в целом». На данный момент граждан России призывают быть осторожными и бдительными, чтобы положительные тенденции сохранились.

Напомним, РФ 27 марта текущего года в связи продолжающимся распространением коронавирусной инфекции закрыла авиасообщение со всеми странами. Постепенно полеты за рубеж стали возобновляться с августа. Первыми открылись Великобритания, Турция и Танзания. Позже россиянам стали доступны полеты в Швейцарию.