В Минфине уточнили, кого коснётся повышение НДФЛ

Глава российского Минфина Антон Силуанов уточнил, кого коснётся повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По словам чиновника, ведомство не планирует менять ставку этого налога для других категорий граждан, кроме уже принятых решений по доходам свыше 5 млн. руб. в год, передаёт РИА Новости.

Напомним, в конце июня этого года президент РФ Владимир Путин предложил отменить в стране плоскую шкалу НДФЛ, повысив с 1 января 2021 с 13% до 15% налог для граждан, кто в год получает боле 5 млн руб.

«Все средства от повышения НДФЛ будут направлены на лечение детей с орфанными (редкими – «Эксперт») заболеваниями», – заявил глава государства в своём телевизионном обращении к гражданам России.