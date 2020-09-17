В Минздраве рассказали, как избежать второй волны коронавируса

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, для того, чтобы избежать второй волны коронавируса, россиянам следует носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие меры профилактики.

«Как вы себя будете вести, дорогие друзья, так и будет развиваться процесс»,- сообщил Мурашко журналистам, в ответ на вопрос о второй волне COVID-19.

Чиновник пояснил, что инфекционный процесс пока идет, поэтому соблюдение всех ранее выданных рекомендаций необходимо. Кроме того, необходимо сразу обращаться к врачу при обнаружении любых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что в России продолжает расти количество новых случаев инфекции, за последние сутки прирост составил 5 762 случая в 83 регионах. Днем ранее было выявлено 5 670 случаев. С начала сентября прирост колеблется в диапазоне от 5,1 - 5,5 тыс. В общей сложности в стране за все время эпидемии зарегистрировано 1 085 281 случаев COVID-19.