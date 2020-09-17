В России меняются правила приема в ВУЗы

Министерство образования и науки России выступило инициатором изменения правил приема в российские ВУЗы, сообщает РИА «Новости». Ведомство предлагает при приеме в вузы для абитуриентов проводить единый конкурс на несколько родственных специальностей.

«Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы», - цитирует РИА «Новости» сообщение министерства. Чиновники уверены, что новые правила позволят отбирать в вузы наиболее подготовленных абитуриентов на факультете. Помимо этого, абитуриенты смогут выбирать по своему выбору вступительные испытания. Благодаря этим изменениям будущие студенты смогут поступать в вузы не по результатам ЕГЭ, а по результатам испытаний самого учебного заведения. Отмечается, что новые правила могут быть введены уже для абитуриентов, которые будут поступать в вузы в будущем году. Уже сегодня ясно, что нововведение востребовано на факультетах информационных технологий, добавили в ведомстве. Подавать документы во все вузы можно будет в электронном виде через портал «Госуслуги», что упростит процедуру поступления, уверены Минобнауки РФ.

Ранее ведомство сообщало, что стоимость обучения для студентов-контрактников, может быть снижено, что позволит увеличить число поступающих.